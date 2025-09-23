El juicio de la pieza final de Montecarlo está otra vez en riesgo de ser aplazado

José Ramón Sánchez López Arrecife Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:30 Comenta Compartir

En octubre, en sesiones marcadas en el Palacio de Justicia de Arrecife y en dependencias judiciales en Gran Canaria, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas tiene en su agenda marcada la celebración de la vista centrada en la pieza del caso Montecarlo que resta por dirimir. Y hay riesgo de que no pueda ser, a causa del delicado estado de salud que padece una de las personas llamadas a sentarse en el banquillo.

Este investigado tuvo que ingresar a comienzos de agosto en el Hospital Doctor José Molina Orosa en Arrecife para recibir tratamiento. Y desde entonces precisa de seguimiento médico especial. Y como tal consta en la documentación presentada por su abogado, al objeto de que se valore en aplazamiento de la vista.

De finalmente no celebrarse el juicio, sería la tercera intentona fallida de celebración. El primer episodio se registró en febrero de 2023, en pleno apogeo de las movilizaciones emprendidas por los funcionarios judiciales. La segunda intentona fallida se dio en enero de 2024, esta vez por la rocambolesca renuncia del abogado del turno de oficio de uno de los encausados, lo que obligó a decidir por aquellos días que la vista quedaba postergada hasta el otoño de 2025; no pudiendo ser antes, por estar el calendario de la Sección Primera colmatado para el pasado año y buena parte del actual ejercicio en curso.

Con estos antecedentes, en el supuesto de que se tenga que dar carta blanca a un nuevo aplazamiento y tener que marcarse una cuarta intentona para que prospere la vista, es más que probable que tenga que quedar definida la misma para el tramo final de 2026 o comienzos de 2027. No habría que dar cuenta de esta posibilidad en caso de que causara baja, por desenlace fatal, la persona investigada que está recibiendo tratamiento sanitario.

Once protagonistas

La relación de personas objeto de investigación, en una causa centrada en servicios prestados al Ayuntamiento de Arrecife presuntamente con taras legales, cuenta ahora con once encausados. Faltan varios encartados con respecto a la relación inicial contemplada por el Ministerio Fiscal, debido a su fallecimiento.

Ante los magistrados deberán comparecer Carlos Sáenz, antiguo interventor; y José Montelongo, exalcalde y actualmente con cargo en el Gobierno de Canarias. Junto a ellos, varios antiguos cargos públicos y trabajadores que mantuvieron o todavía mantienen la vinculación con el Consistorio, caso de Lorenzo Lemaur, Eduardo Lasso, Isabel Martinón, Francisco Hernández José Nieves, Víctor Sanginés, Blas Cedrés, Miguel Ángel Leal. Y figura igualmente el empresario Eduardo Ferrer. En la causa se investigan los presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación, con petición de prisión.

Parte de los investigados fueron enjuiciados en 2022, por la Sección Sexta, por otra pieza de Montercalo, quedando absueltos la gran mayoría. En dos casos se dictó inhabilitación, sin cárcel.

Fechas cerradas

En enero de 2024, Miguel Ángel Parramón, al mando de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, dio las fechas para retomar la vista aplazada. Marcó el 6 de octubre como fecha para la primera sesión, de mañana y tarde, en el Palacio de Justicia de Arrecife. Se seguirá, de celebrarse, los días 7 y 8, en la misma sede. Las siguientes sesiones deberán ser en Gran Canaria, a priori los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de octubre, en horario matinal solamente.