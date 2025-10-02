Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Escultura dañada. CBL

Juguete del Viento de Arrieta, de nuevo a reparación

La escultura recolocada hace menos de dos semanas ha sufrido una avería parcial

CANARIAS7

Haría

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:05

Parte del Juguete del Viento de Arrieta, recolocado en su emplazamiento habitual hace menos de dos semanas, será retirada, al haberse partido parte de la estructura superior.

El arreglo se ejecutará en dependencias de Obras Públicas del Cabildo, tras una queja trasladada por el Ayuntamiento de Haría.

Ya se ha liberado la partida presupuestaria necesaria para acometer el proceso, según el consejero Jacobo Medina.

«Solicitamos que se proceda a su restauración de forma inmediata, utilizando materiales adecuados que garanticen su conservación y disfrute por parte de residentes y visitantes», según advertencia del alcalde, Alfredo Villalba.

Por su parte, el concejal de Oficina Técnica, José Torres Stinga, considera que «es fundamental que las intervenciones sobre estas esculturas se realicen con la máxima profesionalidad».

La obra cabe recordar que fue retirada en abril, por daños severos causados por un temporal. Se reparó por personal cabildicio experto y habitual en la materia, que también se encargó de hacer una revisión integral del conjunto escultórico, para reforzar su estabilidad y durabilidad.

