Joel Arbelo, al mando de Jóvenes Nacionalistas de CC

CANARIAS7 Arrecife Viernes, 10 de octubre 2025, 10:43 Comenta Compartir

Joel Arbelo fue proclamado el jueves a la noche nuevo secretario insular de los Jóvenes Nacionalistas de Lanzarote y La Graciosa (JNL), tras el congreso insular celebrado en el Archivo Municipal de Arrecife.

Anunció en su discurso que aposatará por «una política cercana, con humildad y con compromiso real con nuestra gente».

Arbelo estará acompañado en su nueva andadura por un equipo que combina experiencia y renovación y que, entre sus principales cargos, cuenta con Nauzet Rodríguez en la secretaría de Organización; Aisha Delgado como vicesecretaria de Organización; Sergio Niz al frente de Comunicación y Estrategia Política; Alberto Hernández en Universidades; Kevin Barrios en Igualdad y Diversidad; Natalia Niz en Identidad y Cultura Canaria; y Laura Martín en Educación y Formación.

Despedida de Maciot Cabrera

El secretario insular saliente, Maciot Cabrera, realizó un balance del trabajo desarrollado en los últimos años, resaltando los avances en formación, acción política y participación juvenil, y trasladó un mensaje de continuidad y apoyo al nuevo equipo: el relevo generacional, dijo, refuerza el proyecto nacionalista en la isla.

El Congreso contó además con la intervención de destacados representantes de Coalición Canaria, entre ellos David Toledo, secretario nacional de Organización de CC, quien destacó la relevancia de los Jóvenes Nacionalistas dentro de la estructura del partido a nivel autonómico y su capacidad para aportar ideas y compromiso desde todas las islas; Pedro San Ginés, secretario general de CC en Lanzarote y La Graciosa, que felicitó a Arbelo y subrayó la solidez de un relevo que garantiza el futuro de la organización; y Echedey Eugenio, secretario local de CC y candidato a la Alcaldía de Arrecife, que abrió el acto resaltando la importancia de mantener vivo el espíritu nacionalista desde la juventud, con ilusión y raíces.

El acto también contó con la asistencia de la vicesecretaria general nacional de los Jóvenes Nacionalistas de Canarias, Diana Lorenzo, quien destacó el trabajo de la dirección saliente y alentó a la nueva ejecutiva a seguir mostrando el compromiso de la organización con Canarias; así como de la vicesecretaria nacional de los JNC de Políticas de Juventud y Estudios Superiores, Cristina Calero, quien formó parte de la Mesa de Edad junto con Alberto Hernández.