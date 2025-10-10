Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ForoCANARIAS7 'La mujer en las políticas agrarias y pesqueras europeas', en directo
Joel Arbelo. C7
Lanzarote

Joel Arbelo, al mando de Jóvenes Nacionalistas de CC

El congreso insular se celebró en el Archivo Municipal de Arrecife

CANARIAS7

Arrecife

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:43

Comenta

Joel Arbelo fue proclamado el jueves a la noche nuevo secretario insular de los Jóvenes Nacionalistas de Lanzarote y La Graciosa (JNL), tras el congreso insular celebrado en el Archivo Municipal de Arrecife.

Anunció en su discurso que aposatará por «una política cercana, con humildad y con compromiso real con nuestra gente».

Arbelo estará acompañado en su nueva andadura por un equipo que combina experiencia y renovación y que, entre sus principales cargos, cuenta con Nauzet Rodríguez en la secretaría de Organización; Aisha Delgado como vicesecretaria de Organización; Sergio Niz al frente de Comunicación y Estrategia Política; Alberto Hernández en Universidades; Kevin Barrios en Igualdad y Diversidad; Natalia Niz en Identidad y Cultura Canaria; y Laura Martín en Educación y Formación.

Despedida de Maciot Cabrera

El secretario insular saliente, Maciot Cabrera, realizó un balance del trabajo desarrollado en los últimos años, resaltando los avances en formación, acción política y participación juvenil, y trasladó un mensaje de continuidad y apoyo al nuevo equipo: el relevo generacional, dijo, refuerza el proyecto nacionalista en la isla.

El Congreso contó además con la intervención de destacados representantes de Coalición Canaria, entre ellos David Toledo, secretario nacional de Organización de CC, quien destacó la relevancia de los Jóvenes Nacionalistas dentro de la estructura del partido a nivel autonómico y su capacidad para aportar ideas y compromiso desde todas las islas; Pedro San Ginés, secretario general de CC en Lanzarote y La Graciosa, que felicitó a Arbelo y subrayó la solidez de un relevo que garantiza el futuro de la organización; y Echedey Eugenio, secretario local de CC y candidato a la Alcaldía de Arrecife, que abrió el acto resaltando la importancia de mantener vivo el espíritu nacionalista desde la juventud, con ilusión y raíces.

El acto también contó con la asistencia de la vicesecretaria general nacional de los Jóvenes Nacionalistas de Canarias, Diana Lorenzo, quien destacó el trabajo de la dirección saliente y alentó a la nueva ejecutiva a seguir mostrando el compromiso de la organización con Canarias; así como de la vicesecretaria nacional de los JNC de Políticas de Juventud y Estudios Superiores, Cristina Calero, quien formó parte de la Mesa de Edad junto con Alberto Hernández.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  2. 2

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  3. 3 Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas
  4. 4

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  5. 5 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  6. 6 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  7. 7 Detenidos madre e hijo por vender droga en una vivienda de Jinámar
  8. 8 El exgerente de la Sociedad de Promoción reclama al consistorio la nulidad de su despido
  9. 9 Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas, a los 85 años
  10. 10 Usaba su coche como laboratorio y punto de venta de crack y heroína en Zárate

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Joel Arbelo, al mando de Jóvenes Nacionalistas de CC

Joel Arbelo, al mando de Jóvenes Nacionalistas de CC