Intervienen más de 500 productos falsificados que se iban a poner a la venta en Lanzarote La venta de estos productos conlleva penas de prisión que van desde los 6 meses hasta los 2 años, así como elevadas indemnizaciones a las marcas perjudicadas

La Policía Local de Arrecife ha intevenido más de 500 artículos falsificados tras realizar una inspección en la que llevaban semanas trabajando. La incautación de esos productos se desarrolló cuando los agentes dieron el alto en un control preventivo a un vehículo y procedieron a la comprobación de la mercancía que portaba.

Tras su inspección, se pudo determinar que la mercancía que portaban, entre ellas bolsos, carteras y mochilas de marcas de reconocido valor, presentaban indicios de falsedad, por lo que se procedió a la aprehensión del género.

Entre los artículos intervenidos también se encontraban numerosas placas con los logotipos de las marcas con las que se ensamblaban los artículos de marroquinería para darles apariencia de producto original.

La Policía Local de Arrecife mantiene desde hace tiempo despliegues ante la venta de falsificaciones y proteger la defensa del comercio legítimo, amparando tanto a los consumidores como a las empresas frente a la falsificación y el fraude.

La mercancía incautada estaba destinada a su venta en los principales mercadillos de Lanzarote. Tras la instrucción de las oportunas diligencias, ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, notificándose también los hechos a las marcas perjudicadas para su personación en la causa como perjudicados.

La Policía Local recuerda que la venta de productos falsificados conlleva penas de prisión que van desde los 6 meses hasta los 2 años, así como elevadas indemnizaciones a las marcas perjudicadas.

