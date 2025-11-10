Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Consejo de Gobierno, en directo: Alfonso Cabello informa sobre la ampliación de los gastos de los Presupuestos
Imagen de los productos falsificados. C7

Intervienen más de 500 productos falsificados que se iban a poner a la venta en Lanzarote

La venta de estos productos conlleva penas de prisión que van desde los 6 meses hasta los 2 años, así como elevadas indemnizaciones a las marcas perjudicadas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:10

Comenta

La Policía Local de Arrecife ha intevenido más de 500 artículos falsificados tras realizar una inspección en la que llevaban semanas trabajando. La incautación de esos productos se desarrolló cuando los agentes dieron el alto en un control preventivo a un vehículo y procedieron a la comprobación de la mercancía que portaba.

Tras su inspección, se pudo determinar que la mercancía que portaban, entre ellas bolsos, carteras y mochilas de marcas de reconocido valor, presentaban indicios de falsedad, por lo que se procedió a la aprehensión del género.

Entre los artículos intervenidos también se encontraban numerosas placas con los logotipos de las marcas con las que se ensamblaban los artículos de marroquinería para darles apariencia de producto original.

La Policía Local de Arrecife mantiene desde hace tiempo despliegues ante la venta de falsificaciones y proteger la defensa del comercio legítimo, amparando tanto a los consumidores como a las empresas frente a la falsificación y el fraude.

La mercancía incautada estaba destinada a su venta en los principales mercadillos de Lanzarote. Tras la instrucción de las oportunas diligencias, ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, notificándose también los hechos a las marcas perjudicadas para su personación en la causa como perjudicados.

La Policía Local recuerda que la venta de productos falsificados conlleva penas de prisión que van desde los 6 meses hasta los 2 años, así como elevadas indemnizaciones a las marcas perjudicadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  2. 2 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  3. 3 Mika baila en la sangre y la locura de la UD Las Palmas
  4. 4 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  5. 5 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras
  6. 6 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  7. 7 Arranca la obra submarina de Salto de Chira
  8. 8 Un conductor ebrio y sin carnet colisiona contra otro coche en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Radiografía del brote de sarampión: voló desde Málaga y aterrizó en dos islas
  10. 10 Koldo García intermedió para sacar adelante una obra del Estado por 14 millones en Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Intervienen más de 500 productos falsificados que se iban a poner a la venta en Lanzarote

Intervienen más de 500 productos falsificados que se iban a poner a la venta en Lanzarote