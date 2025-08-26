Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Actuación de Alejandro Fernández, la noche del lunes. COBER LANZAROTE

Intervención puso reparos al recital de Alejandro Fernández, valorado en 749.000 euros

El espectáculo estelar de las fiestas de San Ginés fue seguido por decenas de miles de asistentes

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Martes, 26 de agosto 2025, 22:58

El gran recital de cierre de las fiestas de San Ginés de la noche del lunes, con Alejandro Fernández sobre el gran escenario de la playa de El Reducto, estuvo marcado en las horas previas por la incertidumbre. Se debió a que la interventora accidental puso reparos a un desembolso base de 749.000 euros; debiendo el alcalde, Yonathan de León, levantar la acotación, basándose en un informe de otra trabajadora municipal; como quedó registrado de manera oficial.

Intervención justificó el reparo en que «estamos en inestabilidad presupuestaria y que la nula planificación del área lleva a un incremento de gasto considerable», sirviendo de base que fue a finales de la pasada semana cuando Festejos hizo la petición oficial para asumir la actividad. Y se tiene en cuenta, en especial, de «la tramitación tardía» del expediente.

En la réplica se advirtió de que la Concejalía de Turismo «está plenamente legitimada para la tramitación del contrato, al tratarse de un evento que, además de su vertiente festiva, constituye un instrumento esencial de promoción turística de la ciudad»; añadiéndose que ha habido coordinación efectiva entre las áreas.

Público en la playa de El Reducto. COBER LANZAROTE

Levantado el reparo, de inmediato se dio aviso a Intervención, así como a Contratación; a bien de darse curso a la firma del acuerdo para la ejecución del espectáculo del artista mexicano que protagonizó el recital previo a los fuegos de cierre de las fiestas. Se contó con la presencia de decenas de miles de asistentes.

