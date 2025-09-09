Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Fernando Aramburu. C7

Inscripciones para la charla de Fernando Aramburu

El encuentro, en Puerto del Carmen, se enmarca en el Festival de Literatura de Lanzarote

CANARIAS7

Tías

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:10

Este martes se abre el plazo para concretar inscripciones en la primera de las charlas del Festival de Literatura de Lanzarote. La actividad está prevista para el jueves 9 de octubre, en el Centro Cívico El Fondeadero de Puerto del Carmen, con Fernando Aramburu. Gestiones, en www.fdll.es.

Las tres charlas restantes se darán por Elizateth Duval (16 de octubre), Cristina Fernández Cubas (28 de octubre) y Sergio del Molino (6 de noviembre). Serán en espacios culturales bajo gestión del Consistorio de Tías.

Cada lista de inscripción se abre con un mes de antelación respecto a la fecha de la actividad correspondiente.

Este año, además, hay contempladas actividades en Yaiza y Arrecife con la participación de autores y autoras de primer nivel. Junto con los yha mencionados, Mónica Ojeda e Ignacio Martínez de Pisón. Además, se darán talleres, que estarán a cargo de Matías Candeira y Men Marías.

