Imagen de abandono en el aeropuerto

J.R.S.L. San Bartolomé Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

El calor de los últimos días ha acentuado las consecuencias negativas del nulo cuidado de la vegetación exterior del aeropuerto de Lanzarote César Manrique.

El abandono, fruto del desencuentro entre la dirección del recinto aeroportuario con la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento, con su personal, está provocando incluso que se pueda poner en riesgo la seguridad vial.

Sirva señalar que la maleza ya ocupa tramos de calzada, siendo una situación evidente en las proximidades de la terminal interinsular, por poner un mero ejemplo. También acontece en el acceso a la zona de salidas de la terminal principal.

Junto con el deficiente mantenimiento de la vegetación, igualmente es muy apreciable la abundancia de basura en varios espacios con abundancia de tránsito de vehículos. Destaca la rotonda donde queda el pedestal de la escultura ideada por César Manrique, en fase de reparación, a cargo del Cabildo.

No consta respuesta al ofrecimiento del Ayuntamiento de San Bartolomé de limpiar de modo temporal. Hasta octubre tiene previsto esperar la dirección del aeródromo para tomar medidas.