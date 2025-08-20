Los hoteles de Tías deberán pagar más al Consistorio, tras la modificación del IBI La revisión aprobada en el último pleno evita el incremento en las cuotas que abonan los vecinos. Los ingresos se dedicarán a políticas sociales

CANARIAS7 Tías Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:34 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Tías ha aprobado esta semana en pleno la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con un paquete de medidas que establece dos tipos impositivos diferenciados, un 0.40 % para vecinos con bienes residenciales y un 0.50 % para grandes patrimonios inmobiliarios. En la práctica, los negocios hoteleros tendrán que pagar más.

Según la versión trasladada por el gobierno local que preside José Juan Cruz Saavedra, se congela el IBI de los vecinos; mientras que se aplica «un recargo a los hoteles o bienes inmuebles de uso turístico de más valor, «¡y no a todos», aclarándose que será «al 10% de los de mayor valor catastral, es decir, igual o mayor de 500.000 euros», según aclaración hecha por el titular de Hacienda, Tomás Silvera.

El recargo del tipo impositivo a la industria hotelera «será destinado a compensar a la sociedad del municipio de Tías por el coste medioambiental y social de la industria y a las ayudas sociales».

Según el concejal de Bienestar Social, Nicolás Saavedra, los nuevos ingresos se destinarán «a las ayudas de alquiler de los usuarios de Bienestar Social en exclusión social, muchos de ellos trabajadores de la propia industria turística; y a paliar la precariedad laboral que supone el ejercicio de determinadas actividades que distorsionan o deterioran el medio ambiente en el territorio».

Justicia tributaria

Silvera explicó, por su parte, que «es insostenible desde el punto de vista económico que la industria turística se sostenga solo con los impuestos de los residentes. Todos debemos sostener los servicios públicos de manera progresiva. Y no es justo desde el punto de vista tributario que la gran industria turística se sostenga solo con impuestos de los residentes, ya que se paga un tipo lineal de IBI tengas una pequeña casa en un pueblo que un hotel de grandes dimensiones».

Con esta reforma de la ordenanza fiscal del IBI, que incluye un paquete variado de medidas fiscales, el Ayuntamiento de Tías es el primero de Lanzarote en adaptar la ordenanza a la Ley de Vivienda 12/2023 de 24 de mayo; para dar respuesta a los problemas de vivienda y la situación de emergencia habitacional.

Entre otras medidas, la modificación aumenta hasta el 90% las bonificaciones para familias numerosas especiales. Además, faculta una nueva bonificación, del 95%, para los bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica, por ejemplo, declaración de zona tensionada, o Viviendas de Protección Oficial (VPO) de nueva promoción privada.