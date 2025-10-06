Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Autoridades de Tías conociendo el nuevo recinto. CBL

Hotel de estreno en Puerto del Carmen

La rehabilitación del complejo Royal Atlántico es fruto de una inversión de 12 millones de euros

CANARIAS7

Tías

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:55

Está ya en funcionamiento el hotel Royal Atlántico, en el complejo Los Pueblos de Puerto del Carmen, con categoría de cuatro estrellas. Es fruto de una inversión empresarial de 12 millones de euros, que ha servido para reconvertir un complejo de apartamentos.

Arranca el establecimiento renovado con 92 suites y una amplia oferta de servicios, se dijo en la visita al recinto de autoridades de Tías. Cuenta de inicio con una plantilla con 60 trabajadores.

Se han tomado medidas para contar con accesibilidad integral para las personas con movilidad reducida; en el marco de un diseño con arquitectura abierta y minimalista, con vistas al mar.

Autoridades sureñas visitaron días atrás el establecimiento, recibiendo los inversores la felicitación personal del alcalde, José Juan Cruz Saavedra, en base a que «este proyecto contribuye a mejorar la calidad sostenibilidad de la oferta turística de Puerto del Carmen».

