El Hospital Doctor José Molina Orosa estrena cirugía robótica El nuevo instrumental servirá para al menos realizar 150 operaciones de máxima precisión al año. Se han invertido casi 1,8 millones de euros

José R. Sánchez López Arrecife Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:54 Comenta Compartir

En la mañana de este miércoles, una semana después de su puesta en funcionamiento, se ha presentado en sociedad el primer robot quirúrgico de la sanidad pública canaria presente una isla no capitalina. Fruto de una inversión de casi 1,8 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias, el novedoso instrumental tiene presencia en el Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife.

Servirá para al menos sumar 150 intervenciones de máxima precisión por año, se dijo en el acto encabezado por el presidente regional, Fernando Clavijo; en compañía de autoridades y diversos responsables sanitarios.

De inicio funcionará este robot con dos cirujanos acreditados, explicó Juan de Diego, jefe del servicio; así como con dos cirujanos ayudantes. En semanas se contará con otro par de cirujanos ayudantes, una vez completada la formación oportuna, en función del plan establecido por la gerencia hospitalaria, con Pablo Eguía de titular. Está diseñado para realizar intervenciones en tejidos blandos, lo que abarca las especialidades de cirugía general y digestivo, urología, ginecología. También acogerá intervenciones de otorrinolaringología.

Además de ser clave a la hora de elevar la calidad media de la asistencia que se presta a los pacientes; este nuevo instrumental deberá servir para atraer a nuevo personal médico especializado y afianzar su arraigo en la isla.

Consta de consola de cirujano, carro de paciente y torre de visión. Pesa 800 kilos, por lo que hubo que hacer una prueba de carga en el quirófano que lo alberga.

Mejor servicio a los pacientes

«Si hay una isla que ha dado un salto de gigante en la atención y en la reducción de los tiempos de espera, esa ha sido Lanzarote, y eso ha sido gracias a la implicación, la aplicación y la dedicación de todos los profesionales que trabajan en este hospital», destacó Fernando Clavijo; añadiendo que con el robot «damos un paso más que permitirá a nuestros profesionales públicos hacer aún mejor su trabajo, facilitándoles su labor diaria y mejorando la vida de los pacientes».

«Esta avanzada tecnología y la capacidad de los profesionales va a permitir a los pacientes de Lanzarote acceder a tratamientos menos invasivos, con una recuperación más rápida y una mayor precisión en los procedimientos que garantiza los mejores resultados», añadió la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón.

«La llegada del robot quirúrgico al Hospital Doctor José Molina Orosa sitúa a Lanzarote a la altura de los grandes centros hospitalarios de Canarias. Es un paso decisivo hacia una sanidad pública más moderna, eficiente y cercana, que ofrece a nuestros pacientes los mismos tratamientos de vanguardia sin necesidad de salir de la isla», dijo Oswaldo Betancort, presidente cabildicio.