El homenaje a los alcaldes fallecidos en Arrecife continúa sin cobrar forma Se sigue a expensas de que se pronuncie la Comisión de Honores. El acuerdo plenario se tomó días después de la pérdida de José María Espino González

José R. Sánchez López Arrecife Domingo, 5 de octubre 2025, 23:55 Comenta Compartir

El Consistorio de Arrecife sigue teniendo en cartera la toma de acuerdos para dar el nombre de alcaldes fallecidos en fechas recientes a espacios emblemáticos de la ciudad, todos ellos relacionados con el actual periodo democrático. Apenas constan avances este año y no hay visos de que se vaya a dar un giro de 180 grados a corto y medio plazo, según reconoció a este diario el actual regidor, Yonathan de León.

La circunstancia obedece a que se depende del pronunciamiento de la Comisión de Honores, entidad obligada a seguir unos protocolos, marcados por la burocracia; con lo que apenas si se han dado avances desde el acuerdo del 29 de septiembre de 2023, cuando por unanimidad se tomaba el acuerdo de empezar el procedimiento. En aquella sesión incluso se plantearon nombres propios en particular y puntos de la ciudad con la posibilidad de cambio oficial de su denominación.

«Cada uno de ellos ha dejado una huella imborrable en el tejido de nuestra comunidad, contribuyendo de manera significativa al desarrollo, progreso y bienestar de nuestros ciudadanos», se justificó durante la sesión plenaria de hace dos años atrás.

En especial se habló en aquel pleno de hace poco más de dos años atrás de José María Espino González, fallecido pocas semanas antes de la cita. Y se dio a entender que este alcalde, militante primero socialista, para luego pasar a las filas de CC, previo paso por el desaparecido PNL, daría nombre a la actual Vía Medular. Se planteó, además, abrir el expediente para dar a Espino la consideración de Hijo Adoptivo de Arrecife, con un acto oficial al uso.

También se dio a entender por entonces que habría que valorar la opción de realzar los nombres de Enrique Pérez Parrilla y Cándido Reguera Díaz, uno del PSOE y otro del PP; fallecido el primero en el verano de 2021 y el segundo a comienzos de 2015. Los dos tuvieron la suerte de ser los dueños del bastón de mando municipal a comienzos de este siglo.

Y en la misma lista, atendiendo a lo publicado a este respecto por CANARIAS7, figuran los nombres de Juan Betancort Borges y Antonio Cabrera Barrera. Fueron alcaldes en el pasado siglo.

De la Comisión de Honores dependen, además, los expedientes de cara a realzar los nombres de varios colectivos de índole social y cultural de primer nivel. En especial hay interés en dar una calle o habilitar algún espacio que sirva para magnificar la labor de la agrupación Los Campesinos, según el alcalde actual. Y también se ha decidido dar prioridad al procedimiento centrado en Coros y Danzas de Arrecife.

