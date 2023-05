«Me gusta poner el foco donde generalmente no se pone»

Con 'La boda' logró en 2013 el premio del Festival Internacional de Cine de Lanzarote en Ficción Nacional. En 2023 Marina Seresesky vuelve a la isla, de jurado, como sólida cineasta y con la Biznaga de Plata Premio del Público del último Festival de Málaga.

– ¿Cómo le sentó ser premiada con una película tan personal como 'Empieza el baile'?

– La verdad es que no hemos podido tener un estreno mejor para la película. Era la primera vez que la veíamos con público y no sabíamos cómo iba a funcionar porque es una 'peli' muy argentina, que supone una vuelta a mis raíces profundas en muchos sentidos y habla de una identidad y un humor muy particular. Sé que aquí el humor argentino gusta mucho, pero siempre queda la duda. Así que fue precioso ver que la gente se reía en los lugares que uno creía que se tenía que reír y que después salía emocionada de la sala. Durante la función pensaba «¿realmente está pasando esto con la película en la que he estado trabajando tantos años?». Que el público nos eligiera a nosotros fue un subidón porque entendimos que la película había funcionado.

–¿Hay algo de usted en el personaje que creado para Darío Grandinetti, también fuera de su país?

– Darío también vive entre España y Argentina y 'Empieza el baile' habla de esa situación, así que puede decirse que he puesto mucho de mí en su personaje, esa sensación de no ser ni de aquí ni de allá y estar en medio de muchas cosas. A veces eso te da mucha tristeza y a veces mucha libertad, pero en quienes vivimos lejos de donde nacimos subyace un fondo de melancolía. En la película hay una vuelta a mis orígenes y, en este sentido, Darío fue muy cómplice. Hemos hecho un viaje precioso. Hablamos mucho los dos durante el rodaje de lo que significa este exilio -que es voluntario y en muy buenas condiciones-, pero que entraña un duelo. En ese sentido la película ha sido terapéutica, casi sanadora.

– ¿No cree que en 'La boda' se encuentran ya las claves y temáticas de su cinematografía?

– Es verdad que en 'La boda' está presente la lejanía, la red que uno teje cuando está lejos, que también está en La puerta abierta… Puede que sea cierto que el germen de todo esté en 'La boda'. Es un corto al que tengo mucho cariño porque me abrió muchos caminos y me dio la oportunidad de hacer el primer largo, y ya voy por el tercero. Pero, sobre todo, es especial porque se ha proyectado en muchísimos lugares del mundo, de culturas distintas, en cárceles, en hospitales, colegios… Y en todos lados ha llegado el mismo mensaje, quizá porque en todos sitios hay gente que sabe lo que es vivir lejos de los afectos en momentos esenciales de la vida, como le ocurre a la protagonista de 'La boda'.

– ¿Cómo surgió el personaje?

– 'La boda' es una historia real. Fue uno de los testimonios que recopilé en el documental 'Madres 0,15 el minuto', que refleja la realidad de cinco mujeres migrantes de distintas nacionalidades, que cuidan a nuestros hijos en Madrid, pero que tienen a los suyos propios en sus países y llevaban su educación a distancia. Una de ellas me contó que en una fiesta de los quince, que se celebra mucho en América, hizo exactamente lo que aparece en el corto. Yo no daba crédito. Cambié el acontecimiento por una boda, pero la historia aparece tal y como me la contó.

– ¿Se inspira en la cotidianidad?

–Me inspira lo que me rodea y me gusta poner el foco donde generalmente no se pone. En 'El último baile', por ejemplo, hay dos personajes que fueron y ya no son, nadie los enfoca ya con la cámara, en el sentido de que nadie les presta atención y eso les produce una mezcla de ternura y patetismo, lo que los hace muy atractivos para la ficción porque es gente que ha vivido mucho y tiene dentro muchas cosas.

– Como actriz, debe entender el regalo que supone para Carmen Machi un papel como el de la Rosita de 'La puerta abierta'.

–Es que Carmen Machi es muy grande y se ha entregado completamente, lo mismo que me pasó como con Darío [ Grandinetti]. En estas películas hay que hacer el viaje juntos, tener complicidad porque, si no, no sirve que seamos la directora y el actor o la actriz. Y más en el caso de 'La puerta abierta', que era mi primer largometraje. Recuerdo que estaba emocionada, no me podía creer que Carmen Machi me dijera «dime qué quieres, qué necesitas». Ha sido muy generosa y nos quedan muchas cosas por hacer juntas. El próximo guion lo he escrito también para ella porque, además, tiene todos los registros y es una maestra de la comedia, que tiene un tempo especial y hay que saber hacerla. Y a la vez sabe meterse en lugares muy profundos, aunque es divertida en el rodaje. Es un lujo que haya estado en mi primera película, como Terele Pávez y Asier Etxeandia.

– ¿Qué puede decirnos de los cortos canarios del FICL?

–Como jurado, he disfrutado un montón, primero, porque me ha permitido ver en toda su extensión a Canarias y, segundo, porque he visto mucho talento. El cortometraje ganador me ha dejado maravillada, su creador va a hacer una gran carrera. Aquí hay un semillero importante, aunque debo decir que hablo desde el cariño porque amo Canarias. A muchos amigos nos la descubrió Antonio Lozano, guionista, hombre de teatro y escritor de novela negra que nos abrió a la literatura, el cine, los lugares canarios de manera muy honesta. Canarias es mestiza porque las islas solían ser lugares de paso, donde vino todo el mundo y a veces se quedó. Y en la mezcla queda lo mejor de cada casa. Por eso me siento tan cómoda. Hay una apertura de mentes y corazones que hacen muy fácil hacer amigos.