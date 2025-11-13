Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Lanzarote

Las guaguas en semanas tendrán que pagar por estacionar en el aeropuerto

Está ultimada la puesta de barreras y elementos de control y acceso en el aparcamiento. Se aspira por la dirección a «una rotación más elevada»

José Ramón Sánchez López

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:17

A pesar de las demandas planteadas por la patronal turística, en pocas semanas deberán pagar las guaguas por estacionar en el aparcamiento habilitado en el aeropuerto de Lanzarote César Manrique. Según fuentes vinculadas a la dirección del aeródromo, será en pocas semanas, probablemente antes de que finalice el año; en cuanto se complete el proceso de instalación de la infraestructura contratada.

Tras varios meses de incertidumbre, pues buena parte del material llegó al recinto en la pasada primavera, ya se está en la fase definitiva de colocación de los elementos. Están puestas las barreras destinadas a controlar las entradas y salidas de los vehículos. Y también están en pie los elementos de control, caso del dispensador de vales de control, con la boca de emisión a la altura de los vehículos. Se está en proceso de ultimar la maquinaria destinada a controlar los abonos.

Con respecto a la fecha concreta de estreno de la modalidad de pago por aparcar, «se momento, se continúa con los trabajos de instalación del equipamiento necesario», según las fuentes aeroportuarias consultadas; añadiendo que «desde que se ponga en marcha el aparcamiento, lo comunicaremos». Para entonces se conocerán los precios por aparcar.

Barreras instaladas para controlar el acceso de las guaguas. COBER LANZAROTE

La iniciativa, se dijo en el otoño de 2024, cuando se inició el proceso de contratación de la infraestructura, «va a permitir que haya una rotación mucho más elevada y mejorar la fluidez de todos los medios de transporte en la zona de llegadas del aeropuerto», se defendió, «de forma que los agentes de movilidad de alta ocupación (guaguas), que además han ido aumentando en los últimos años, puedan utilizar este aparcamiento para la recogida de pasajeros y la rotación sea la adecuada». Asimismo, «ayudará a desincentivar el uso incorrecto del aparcamiento».

Dos aparcamientos para turismos

Para la instalación se marcó un desembolso de partida de algo más de 172.000 euros, contando con la parte impositiva obligada.

Está por ver si se marcará algún periodo de gracia por usar el espacio, como en tiempos se tuvo a bien en los dos aparcamientos para turismo, con la primera media hora gratuita, y ya sin uso. Por una jornada de estacionamiento se tienen que pagar sobre 20 euros, con un leve descuento si se consigue si se es del Club Aena.

