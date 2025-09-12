Las guaguas de refuerzo con Mancha Blanca operarán entre viernes y lunes La romería del sábado obligará al cierre al tráfico en varios tramos de siete carreteras insulares

Este largo fin de semana, con lunes festivo en Lanzarote y La Graciosa, será Mancha Blanca una localidad con abundante presencia de visitantes, con motivo de las fiestas insulares. Para facilitar entradas y salidas, desde el Cabildo se han tomado medidas para quede reforzada la actividad de las guaguas interurbanas. Tendrán vigor desde este viernes y hasta el remate de las fiestas, la noche del día 15.

Se quiere que «las fiestas más importantes de la isla se disfruten con la mayor seguridad y accesibilidad», según el presidente insular, Oswaldo Betancort, con el añadido de que podrá rebajar el uso de los vehículos privados. Para ello, habrá «un servicio de transporte público eficaz, cómodo y seguro durante estos días tan señalados», según el consejero del ramo, Miguel Ángel Jiménez.

Los vehículos de refuerzo en especial se movilizarán con vistas a la verbena de este viernes, que acabará entrada la madrugada del sábado, con viajes abundantes entre Mancha Blanca y Arrecife, en ambos sentidos. Y lo mismo acontecerá con la romería sabatina, con servicios especiales de ida desde el mediodía y regresos hasta casi el amanecer dominical.

El domingo se activará la operativa especial ya entrada la tarde, con vistas al concierto de Vanesa Martín y la posterior verbena, que acabará entrado el lunes, fecha en la que las guaguas de refuerzo tendrán presencia desde primera hora, dado que la misa principal está marcada para las 11.00 horas. Se mantendrá la medida en las últimas horas de la jornada, coincidiendo con los espectáculos musicales y los fuegos.

La tarifa aplicable será la ordinaria vigente para la línea correspondiente en las cuatro fechas.

Prevención en las carreteras

Las guaguas tendrán preferencia en las vías que queden habilitadas al tráfico, mientras que tendrán prohibido el tránsito, como el resto de vehículos en los tramos de siete carreteras insulares donde el tráfico se verá acotado el sábado, para dar preferencia a los caminantes, que se espera que sean varios miles. Habrá presencia de agentes de Guardia Civil y de las diversas policías locales, a bien de velar por la seguridad, con presencia también de personal del Consorcio Insular de Emergencias de Lanzarote.

Quedarán fuera de uso un carril en laLZ-20, entre la rotonda de Mozaga y el Monumento al Campesino; y parte de la LZ-30, en el mismo entorno y cercanías.

Además, se prevén medidas en la LZ-46, desde Tiagua, hasta el domingo; en LZ-56, por La Geria, también hasta el amanecer dominical; en la LZ-58, entre Masdache y La Vegueta, y junto al Peñón; en la LZ-67, dentro de Tinajo; y en la LZ-409, en un carril.