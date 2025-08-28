Más guaguas en Caleta de Famara, por las fiestas Se aumentan los servicios durante el fin de semana final de agosto

CANARIAS7 Teguise Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:18

El Cabildo, a través del Área de Transporte y Movilidad, ha autorizado el refuerzo del servicio de guaguas interurbanas hacia Caleta de Famara, solicitado por el Ayuntamiento de Teguise, por las fiestas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de María; el próximo fin de semana.

La resolución establece servicios especiales de la línea 28 (Arrecife-Teguise-Famara), tanto para desplazamientos de ida, como de vuelta. De día y de noche.

Los horarios y frecuencias disponibles para el viernes 29, con motivo de la verbena nocturna, contemplan que las guaguas salgan desde Arrecife a las 22.00, 22.30, 23.30 y medianoche; y el regreso desde Caleta de Famara se realizará entrada la madrugada, a las 1.00, 1.30, 2.30, 3.00, 4.00, 4.30 y 5.00 horas.

Para la verbena diurna del sábado 30 las salidas desde la capital serán a las 15.00, 15.30, 16.30 y 17.00 horas; con regreso a las 23.00, 23.30, 00.30 y 1.00 horas.

Finalmente, el domingo 31, coincidiendo con la verbena diurna, las guaguas saldrán de Arrecife a las 13.00, 14.00 y 14.30 horas. Y regresarán a las 17.00, 18.00, 18.30 y 19.30 horas.

«Con esta medida se refuerza la movilidad segura y eficiente de vecinos, vecinas y visitantes durante unas fechas muy importantes para el municipio. La colaboración entre el Cabildo, el Ayuntamiento de Teguise y Arrecife Bus S.L. es fundamental para ofrecer un servicio de calidad que responda a las necesidades de la población. Queremos que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas sin preocupaciones», según Miguel Ángel Jiménez, consejero.