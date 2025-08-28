Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 28 de agosto de 2025
Miguel Ángel Jiménez, consejero. C7

Más guaguas en Caleta de Famara, por las fiestas

Se aumentan los servicios durante el fin de semana final de agosto

CANARIAS7

Teguise

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:18

El Cabildo, a través del Área de Transporte y Movilidad, ha autorizado el refuerzo del servicio de guaguas interurbanas hacia Caleta de Famara, solicitado por el Ayuntamiento de Teguise, por las fiestas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de María; el próximo fin de semana.

La resolución establece servicios especiales de la línea 28 (Arrecife-Teguise-Famara), tanto para desplazamientos de ida, como de vuelta. De día y de noche. 

Los horarios y frecuencias disponibles para el viernes 29, con motivo de la verbena nocturna, contemplan que las guaguas salgan desde Arrecife a las 22.00, 22.30, 23.30 y medianoche; y el regreso desde Caleta de Famara se realizará entrada la madrugada, a las 1.00, 1.30, 2.30, 3.00, 4.00, 4.30 y 5.00 horas.

Para la verbena diurna del sábado 30 las salidas desde la capital serán a las 15.00, 15.30, 16.30 y 17.00 horas; con regreso a las 23.00, 23.30, 00.30 y 1.00 horas.

Finalmente, el domingo 31, coincidiendo con la verbena diurna, las guaguas saldrán de Arrecife a las 13.00, 14.00 y 14.30 horas. Y regresarán a las 17.00, 18.00, 18.30 y 19.30 horas.

«Con esta medida se refuerza la movilidad segura y eficiente de vecinos, vecinas y visitantes durante unas fechas muy importantes para el municipio. La colaboración entre el Cabildo, el Ayuntamiento de Teguise y Arrecife Bus S.L. es fundamental para ofrecer un servicio de calidad que responda a las necesidades de la población. Queremos que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas sin preocupaciones», según Miguel Ángel Jiménez, consejero.

