Guacimeta tuvo hasta agosto casi tantos viajeros como en todo 2015 Se dan números este año para acabar con nuevos topes en usuarios y operaciones

J.R.S.L. San Bartolomé Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:02 Comenta Compartir

Entre enero y agosto pasaron por el aeropuerto de Lanzarote César Manrique más de 5,98 millones de viajeros. Es decir, casi tantos como los sumados en todo 2015.

Solamente en el pasado mes fueron casi 826.000 usuarios, con nuevo récord en la materia.

Así las cosas, hay visos de que el año se cerrará con nueva marca histórica, por encima del tope al acabar 2024, cifrado en cerca de 8,72 millones de pasajeros.

De otro lado, en los ocho primeros meses se dieron 48.290 operaciones aéreas, valor similar al registrado en todo 2014. Solamente en agosto fueron 6.546.

También hay mimbres para en 2025 superar el tope de 2024, cuando se llegó a 71.605.

Temas

Aeropuertos

Aviones

Lanzarote

Pasajeros