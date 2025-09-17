Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 17 de septiembre de 2025
Actividad en el aeropuerto. C7

Guacimeta tuvo hasta agosto casi tantos viajeros como en todo 2015

Se dan números este año para acabar con nuevos topes en usuarios y operaciones

J.R.S.L.

San Bartolomé

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:02

Entre enero y agosto pasaron por el aeropuerto de Lanzarote César Manrique más de 5,98 millones de viajeros. Es decir, casi tantos como los sumados en todo 2015.

Solamente en el pasado mes fueron casi 826.000 usuarios, con nuevo récord en la materia.

Así las cosas, hay visos de que el año se cerrará con nueva marca histórica, por encima del tope al acabar 2024, cifrado en cerca de 8,72 millones de pasajeros.

De otro lado, en los ocho primeros meses se dieron 48.290 operaciones aéreas, valor similar al registrado en todo 2014. Solamente en agosto fueron 6.546.

También hay mimbres para en 2025 superar el tope de 2024, cuando se llegó a 71.605.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a 15 personas en una operación antidroga en Canarias tras la declaración de José el del Buque
  2. 2 Golpe al narcotráfico en Canarias: ¿quiénes son los detenidos de la organización presuntamente liderada por José el del Buque?
  3. 3 Hallada muerta una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Telde
  4. 4 Libertad provisional para el joven investigado por el fuego que afectó a una menor en La Isleta
  5. 5 Los contenedores no dan para más: reboso de basura en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Colas kilómetricas en la GC-1 tras el choque de un motorista y un vehículo en plena hora punta
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 De la guagua a la bici (o al revés): Las Palmas de Gran Canaria estrena su primer intercambiador de transporte público
  9. 9 Gran Canaria se suma este miércoles a la huelga de las guaguas interurbanas «sin pacto a la vista»
  10. 10 San Bartolomé de Tirajana rehabilita las piscinas naturales del Castillo del Romeral

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Guacimeta tuvo hasta agosto casi tantos viajeros como en todo 2015

Guacimeta tuvo hasta agosto casi tantos viajeros como en todo 2015