Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de septiembre de 2025
Parque de Playa Honda. CBL

Gran parque de Playa Honda, en servicio al fin

La infraestructura ha sido sufragada por el Cabildo, con apoyo de San Bartolomé

CANARIAS7

San Bartolomé

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:39

Está ya disponible, casi al completo, el gran parque urbano de Playa Honda, junto a Guacimeta; tras haberse quitado el vallado perimetral de protección. Queda acotado el espacio donde se procede a readecuar la zona que acogía un inmueble en ruinas.

Es fruto de una inversión de 3,1 millones de euros, con implicación de Obras Públicas del Cabildo y colaboración del Consistorio de San Bartolomé.

Tiene, en varias hectáreas, espacios para iniciativas comunitarias, sociales y culturales.

También tiene zonas destinadas al esparcimiento de mascotas, quioscos y puntos verdes, destacando el árbol del viento, ya en uso, como dio cuenta CANARIAS7 en semanas atrás. Cuenta con aparcamientos, principalmente en la zona que linda con el aeropuerto.

La iniciativa se fundamenta en el proyecto con las firmas de Iván Torres Ramón y Martín Toimil Mato, los ganadores del concurso de ideas dispuesto en fechas iniciales de 2017, con la propuesta denominada 'Activar el cráter'. Se llegaron a presentar 21 alternativas a este certamen.

La infraestructura es fruto de un segundo concurso, tras haber quedado desierta una primera licitación. Hubo que incrementar de modo notable el presupuesto.

