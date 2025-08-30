La gran ampliación del cementerio de Arrecife deberá estar a mitad de 2026 Las obras se ejecutarán a partir del otoño, una vez que se ha concretado la adjudicación por una cantidad de algo más de 1,9 millones de euros

José Ramón Sánchez López Arrecife Sábado, 30 de agosto 2025, 22:55

Durante el verano de 2026, en condiciones normales, deberá estar lista la ampliación a gran escala del cementerio de San Román, en Arrecife; una vez que ya se ha hecho oficial la adjudicación de la iniciativa, con financiación municipal. A priori deberán comenzar las obras en el otoño venidero, una vez se firme el contrato entre el Ayuntamiento y Hormiconsa Canarias, por algo más de 1,9 millones de euros.

«Se trata de una demanda histórica de muchos ciudadanos de Arrecife y con esta obra damos respuesta creando un espacio digno y suficiente para las familias», en versión del edil de Contratación, Echedey Eugenio, tras firmar la adjudicación, con vistas a la rúbrica del contrato.

La actividad va a ser posible tras las gestiones de la Concejalía de Urbanismo, con Maciot Cabrera de titular, que han permitido dar encaje a la ampliación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). También se ha tenido que pronunciar el Cabildo, a bien de permitirse el uso de la parcela contigua, al oeste del camposanto para albergar la ampliación, destinada a permitir que el recinto pueda tener capacidad operativa para al menos un lustro.

Para que el camposanto gane en dimensiones, se hará uso de una parcela contigua, con una superficie concreta de 5.578,48 metros cuadrados, como tiempo atrás contó CANARIAS7. La parcela en cuestión ha pasado atener la consideración de suelo rústico de infraestructuras, tras antes haber sido catalogada como suelo rústico ambiental, por ser zona de paso común de jable.

2.800 nichos nuevos

La ampliación ha sido declarada de interés público, como servicio municipal obligatorio. Entre otras prestaciones, con la medida se harán 2.800 nuevos nichos.

El proyecto cuenta con informes favorables del Área de Medio Ambiente y del Área de Patrimonio Histórico del Cabildo, asegurando que la ampliación se lleva a cabo sin afectar áreas protegidas ni elementos patrimoniales.

Esta ampliación del cementerio, además de aumentar la capacidad del lugar, igualmente garantizará un espacio adecuado para las familias en un momento tan sensible como es la despedida de sus seres queridos.

El cementerio de San Román se ubica sobre una extensión cedida en 1968 por Manuel León García, si bien en fechas posteriores se tramitaron nuevas adquisiciones. En uso desde hace décadas, se tuvo que construir ante la evidencia de que no había posibilidad de ampliar el anterior camposanto, en suelo proyectada para permitir la ampliación de la ciudad. En parte de ella ahora está la sede del Cabildo.