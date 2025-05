El Golfo contará con un club social público

CANARIAS7 Yaiza Sábado, 24 de mayo 2025, 18:17 Comenta Compartir

El gobierno de Yaiza está negociando la compra de un inmueble de dos plantas en El Golfo, en primera línea, para crear un club social de rango público, con uso preferente para los vecinos de la localidad; según el alcalde, Óscar Noda.

«El club social sería el gran punto de encuentro de vecinos y vecinas, un lugar cómodo donde puedan desarrollar sus actividades y las programadas por el Ayuntamiento. Cuando incorporamos remanentes de tesorería y aprobamos el presupuesto de este año explicamos que teníamos partidas para la compra de inmuebles y parcelas», en versión del regidor.

Está por ver cuándo se podrá cerrar el proceso de compra del inmueble, si bien se tiene el propósito de actuar de modo que el club social pueda ser una realidad a lo largo de 2026.

Cancha recuperada

Este edificio no es la única infraestructura de un particular que interesa a Yaiza para ponerla al servicio ciudadano en El Golfo. Óscar Noda también informó sobre la cancha en desuso que se puede ver a la entrada del pueblo, que el Ayuntamiento pretende adquirir para su rehabilitación total: «La idea es comprar la parcela y construir allí una cancha multiusos con vallado, como lo hemos hecho en otros pueblos. El problema es que en El Golfo no hay suelo disponible, así que la fórmula de compra es una vía para actualizar dotaciones».

Por otro lado, la cita con los vecinos sirvió para dar detalles sobre cómo serán las obras de adecuación del nuevo saneamiento, una vez se cierre la adjudicación de los trabajos, con patrocinio de varias administraciones.

