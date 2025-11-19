Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Representantes de los partidos en la oposición en el Cabildo. COBER LANZAROTE

El gobierno cabildicio aprueba 23 propuestas de actuación

En el debate sobre el estado de Lanzarote y La Graciosa se rechazaron todos los planteamientos de la oposición

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:26

Comenta

Este miércoles se celebró la segunda cita del debate cabildicio sobre el estado de Lanzarote y La Graciosa. Tras más de tres horas de encuentro, quedó patente que gobierno y oposición están muy lejos de llegar a entendimientos para sacar adelante propuestas en común.

Se votaron a favor, sin unanimidad, las 23 propuestas avaladas por el gobierno que preside Oswaldo Betancort; defendidas por Samuel Martín (CC), Ángel Vázquez (PP) y Armando Santana (Mixto). Algunas versadas en aspectos de competencia propia y otras ligadas con asuntos dependientes del Estado, como las relacionadas con la petición de más agentes del orden o con la rebaja de las tasas aeroportuarias.

No prosperaron, por contra, las 10 propuestas del PSOE, defendidas por Ariagona González. Y lo propio aconteció con los 4 planteamientos de Óscar Noda (Mixto) y con las 3 pretensiones políticas de Óscar Pérez (Vox). De este modo, se vivió una situación pareja a la establecida en el debate de igual condición en 2024.

La cita se cerró por el presidente, en una intervención donde aprovechó buena parte del prolijo discurso de cerca de 220 minutos que pronunció el martes. Betancort insistió en que se han hecho avances de calado en materia de vivienda, servicios sociales, sanidad y transporte público, así como a nivel de residuos.

Como curiosidad, el presidente aseguró que a comienzos de diciembre se conocerán detalles del presupuesto insular de 2026. No profundizó Betancort sobre cantidades a considerar.

Cabe indicar que las dos sesiones del debate fueron emitidas en directo, a través de youTube, donde han quedado alojadas. Fueron seguidas en vivo, en su mayor parte, por algunas pocas decenas de personas.

