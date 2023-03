San Ginés pide recuperar sus dispositivos y cuentas bancarias

Pedro San Ginés, cabeza de lista aún en el Cabildo de Coalición Canaria (CC), ha pedido este miércoles que el Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife le deje tener acceso a sus dispositivos de comunicación y cuentas bancarias. Basa su demanda, difundida en nota de prensa, en que no puede hacer frente a gastos básicos desde que está siendo objeto de investigación, con registro de su casa en Arrecife, a final de marzo de 2022.

El expresidente cabildidio cabe recordar que está siendo investigado, en el marco del caso Inalsa, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración, falsificación documental, cohecho y blanqueo de capitales, que se extienden a deslealtad profesional en el caso del abogado Ignacio Calatayud.

Dice San Ginés ser víctima de «escarnio público», acusando de ello al gabinete de prensa del Cabildo. Y añade que el órgano judicial que dirige el magistrado Jerónimo Alonso «está siendo inconsecuente con sus propios autos desoyendo los informes de la UCO que me afectan directa y positivamente por un lado, e ignorando la opinión de la Fiscalía Provincial sobre la devolución de mis dispositivos por otro».

También concreta San Ginés en el comunicado que «para rematar mi asfixia económica y aislamiento social, se suma el bloqueo eterno de mi correo electrónico y todas mis redes sociales, con cambio de claves sin devolver sin justificación alguna».

Dice correr riesgo de desahucio

La reclamación obedece al «daño que, a nivel personal y público, me están causando las decisiones del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife que - a pesar de los informes tanto de la Fiscalía Provincial, como de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- continúa manteniendo la incautación íntegra de todos mis dispositivos y el bloqueo total de mis cuentas bancarias», dice, «impidiéndome disponer de los recursos mínimos siquiera para poder hacer frente a gastos tan básicos como la alimentación -que es tanto como negarme el derecho a la vida- de luz y agua (cuyos recibos son sistemáticamente devueltos por el banco desde marzo de 2022), o lo que es peor, la hipoteca de mi vivienda, cuya deuda acumulada está exigiéndome el banco bajo amenaza de resolución del crédito y posterior desahucio, a pesar de que si no pago no es porque no tenga recursos o no quiera hacerlo, sino porque el juez instructor me impide pagar hasta mi propio IRPF, todo con intereses de demora y recargos, claro».

El antiguo presidente del Cabildo considera que sufre «desamparo», al no tener respuesta de los escritos planteados ante Diputado del Común, Defensor del Pueblo, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Audiencia Provincial; así como ante el magistrado Alonso.