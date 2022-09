San Ginés avala la compra de su casa y mantiene la aspiración a ser candidato

El cabeza de lista en el Cabildo de Coalición Canaria (CC), Pedro San Ginés, aseguró este miércoles que está siendo víctima, dio a entender, de «una campaña de descrédito», haciendo responsable de la misma a la presidenta insular, María Dolores Corujo. Además, defendió la legalidad de la vivienda adquirida en 2011 y reconoció que mantiene aspiraciones políticas, con vistas a los comicios del año venidero.

En rueda de prensa para dar su versión sobre la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife, con Jerónimo Alonso; señaló San Ginés que la adquisición de la vivienda que en marzo registró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue un proceso legal, con un desembolso pactado en 360.000 euros. Negó que fuera una dádiva del abogado Ignacio Calatayud por asumir la concursal de Inalsa, por la que el letrado percibió casi un millón de euros.

La compra la completó por fases. Con 265.000 euros en una transferencia única; y con 95.000 euros entregados entre 2011 y 2018, a través de tres abonos. «Todavía debo mucho dinero del que pagué», matizó el que fuera presidente cabildicio entre 2010 y 2019; «pagué mi casa endeudándome», añadió. Parte de la suma la tomó de dinero que había prestado años antes a familiares.

Estas explicaciones las dio San Ginés mientras en sus manos portaba una fotocopia de conclusiones de la UCO contenidas en sumario judicial donde se dice que «tras el estudio de todos sus productos bancarios, no se puede concretar que el mismo (en alusión al investigado) haya recibido mediante dicha vía contraprestación alguna procedente del núcleo familiar vinculado a Ignacio Calatayud y su mujer».

En la última referencia cabe entender que se hace alusión a Juana Fernández de las Heras, representante de Adelfas 24, la mercantil que está también siendo parte de la investigación judicial, por ser la promotora de las viviendas frente al Castillo de San José donde Pedro San Ginés estableció su residencia habitual.

Cuentas embargadas

En la misma comparecencia indicó San Ginés que aún tiene embargadas sus cuentas, así como intervenidos el correo electrónico y la terminal telefónica, casi seis meses después del registro de su propiedad inmobiliaria, la cual terminó de pagar en 2020. Como consecuencia, «el agua y la luz me la pagan», implicando a una hermana. Y añadió que está haciendo vida cotidiana «gracias a la solidaridad de la familia y de algunos otros recursos».

Además, respondió el expresidente a CANARIAS7 sobre su futuro a nivel político. «No me he postulado, pero tampoco me he descartado», aseveró San Ginés; para acto seguido matizar que no contempla estar presente en listas municipales; dejando abierta la opción de ser parte de las planchas de CC al Cabildo o al Parlamento, «está por ver», valoró.

De ser a la primera Corporación, de Corujo indicó que «sólo le importa conservar el poder a base de eliminar a sus adversarios».