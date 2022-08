San Ginés, ante el juez y sin fiscal

Pedro San Ginés, expresidente insular, compareció este martes en el Palacio de Justicia de Arrecife, tras haber sido citado por el titular del Juzgado de Instrucción 2, por la causa vinculada con la gestión de Inalsa. Fue una comparecencia de pocos minutos.

El cabeza de lista en el Cabildo de Coalición Canaria (CC) se negó a declarar ante el magistrado, «en coherencia a mi adhesión a la petición de archivo de la causa por considerar incompetente a este Juzgado para instruirla, solicitando su pase a otro, solicitud que se encuentra pendiente de resolución por parte la Audiencia Provincial», aclaró San Ginés ya entrada la tarde.

Y con la particularidad de que no hubo ocasión de que el antiguo presidente insular respondiera a preguntas de algún representante del Ministerio Fiscal, al estar ausente. «Para mi sorpresa, éste no asistió a la vista», añadiendo San Ginés que había acudido a la sede judicial con el propósito de atender a las cuestiones que pudieran proceder del Ministerio Público.

«Tranquilidad del que se sabe inocente»

Previamente a la entrada en el edificio judicial, San Ginés aseguró a los periodistas que acudía «con la tranquilidad del que se sabe inocente»; insistiendo así en desvincularse de cualquier supuesta ilegalidad vinculada a la minuta cobrada por el letrado Ignacio Calatayud, próxima al millón de euros, en el marco de la concursal de Inalsa.

Además, ante los periodistas criticó que aún estén sus bienes y cuentas embargadas, por orden judicial. Esta situación la padece el expresidente desde que a finales de marzo se procediera al registro de su vivienda en Arrecife, frente al Castillo de San José. También tiene bloqueadas sus redes sociales y las cuentas de correo electrónico.

Otros protagonistas

Al margen, durante la mañana de este martes también acudieron al Palacio de Justicia el abogado Ignacio Calatayud, en calidad de investigado, al igual que San Ginés; y una representación de Inalsa.

Asimismo, estuvo presente ante el magistrado Alonso la abogada Juana Fernández de la Heras, relacionada con la mercantil Adelfas 24, entidad que promovió el complejo residencial donde Pedro San Ginés fue objeto del registro por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Sobre el inmueble del expresidente, este martes ha dicho San Ginés que «aunque ya ha quedado aclarado por los informes de la UCO que no han encontrado ningún vínculo entre los fondos de Ignacio Calatayud y su entorno familiar conmigo y, por tanto, el cómo pagué mi vivienda no debiera ser objeto de investigación; he explicado con todo lujo de detalles cuánto, cuándo y cómo la he pagado, de lo cual daré cumplida cuenta a la opinión pública en cuanto tenga acceso a toda la documentación que fue retirada de mi domicilio».