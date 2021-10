'Sin género de duda', guía para que el lenguaje avance en «buena dirección»

Ajena ya a la vida laboral en activo, tras jubilarse en 2019, Inés Rojas de León ha mantenido inquietudes propias de alguien que realmente tiene aprecio por la docencia. Fue maestra durante años y combinó esta tarea con responsabilidades políticas, ejerciendo de presidenta del Cabildo y de consejera del Gobierno de Canarias. La experiencia acumulada, junto con su visión cotidiana de la actualidad, son la base de 'Sin género de duda. Diccionario expresionario', una publicación planteada como posible guía para cualquiera que tenga interés en hacer buen uso del castellano desde el prisma de hacer valer la evolución del idioma con el respeto a las normas. Y con un guiño hacia la inclusión.

Criada en un espacio rural ajeno a muchas modernidades, en días en que la sociedad padecía discriminación en función de los posibles y el sexo, «fui salvada por los libros». Tuvo la ayuda de un profesor y una profesora, «que entregaban todo su saber y se ocuparon de mí, ya que con ocho años, yo no hablaba bien y no sabía leer», según relata Rojas de León en la introducción del libro.

La sordera que ya entonces padecía no fue obstáculo. «Me enseñaron y volé», rememora, «y alcance el nivel de la clase». Con esta base, y gracias a que tuvo la fortuna de cara a la hora de poder ir al instituto, pudo seguir estudiando, germinando entonces su vocación por el magisterio. Y del vínculo con la docencia nace «esta pequeña herramienta, con el objetivo de concienciar». Tiene aquí presente Inés que «las sociedades evolucionan y que si el lenguaje no lo transmite, dicha evolución no es efectiva». Con este fundamento invita Rojas de León a reflexionar con respecto a un instrumento común, pues cambiar «es menos difícil cuando tomamos conciencia».

«Siempre estoy corrigiendo»

El espíritu crítico que avala la expresidenta insular es el fiel reflejo de cómo se comporta en el día a día con lo que lee y escucha, sin importar quiénes son los emisores. «Siempre estoy corrigiendo lo que oigo», para puntualizar en lo posible o al menos advertir de que hay aspectos por cuidar o por mejorar. Le molesta a Rojas de León que no se respeten reglas y códigos. Tampoco le agrada que se abuse de términos foráneos en menoscabo de lo propio.

La publicación es rotunda con los excesos propios del machismo. Y para hacer frente, demanda que «siempre que haya alternativa, no utilicemos el masculino genérico». Y con argumentación adecuada, aporta la autora una relación prolija de alternativas a expresiones y términos alejados de la inclusión. Y dado que se trata de una guía, por ende, de un elemento formulado para marcar pautas abiertas de trabajo y estudio, incluye páginas en blanco para aportaciones personales.

'Sin género de duda. Diccionario expresionario' puede verse como una aportación para ayudar en colegios e institutos. Y con ello, que aún perviva la impronta de Liduvina Rivera y Paco Reyes, los docentes que enseñaron a enseñar a Inés Rojas de León.

El libro ha sido editado e impreso de manera íntegra en Canarias, con una calidad extraordinaria. La primera edición, que consta de un millar de ejemplares, la ha sufragado la autora, quien lleva días obsequiando a personas con las que tuvo en tiempos algún tipo de relación profesional. Y cada uno, con una dedicatoria. Se han reservado algunos ejemplares para la venta al público, pudiéndose adquirir, por de pronto, en librerías repartidas por el centro de Arrecife.