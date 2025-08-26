Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Instalación municipal incluida en el acuerdo. c7

Garantizado el aseo de dependencias locales en Yaiza

El acuerdo firmado tiene dos años de vigor

CANARIAS7

Yaiza

Martes, 26 de agosto 2025, 22:58

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, y el representante de la empresa STV Gestión firmaron el lunes el contrato; por el que la adjudicataria se compromete a prestar el servicio de limpieza de dependencias municipales de Yaiza, a razón de 894.000 euros por dos años.

Podrá firmarse una prórroga de dos años, en caso de acuerdo entre las partes.

El contrato incluye centros culturales, baños públicos, biblioteca de Playa Blanca y gimnasio municipal, entre otras instalaciones. Según informa el concejal de Mantenimiento de Edificios Públicos, Rubén Arca, la empresa además está comprometida a realizar la apertura y cierre de los baños de la cancha del pueblo de Playa Blanca, baños del Merendero Uga, baños de la Plaza La Alameda de Yaiza, baños públicos del centro de Playa Blanca y baños de las canchas deportivas de El Aulagar y San Marcial de Rubicón de Playa Blanca.

El servicio compromete el mantenimiento de las dependencias en condiciones óptimas de limpieza, abarcando los suelos, pavimentos, zócalos, baños, paredes, techos, patios y cristales. Dentro de las obligaciones del contrato, asimismo, está prevista la limpieza de la Oficina Municipal de Playa Blanca, Centro de Interpretación del Camello de Uga, cuartelillo de la Policía Local y los baños de la Estación de Guaguas.

