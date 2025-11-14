Garantizada la ampliación de la depuradora de Playa Blanca Se cuenta con amplia financiación estatal y apoyo del Gobierno canario

Encuentro de representantes del Consistorio de Yaiza y del Gobierno canario.

CANARIAS7 Yaiza Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:47 Comenta Compartir

La ampliación de la depuradora de Playa Blanca cobrará forma entre fin de la década y el inicio de la siguiente, según quedó en claro en el encuentro que el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, tuvo días atrás con representantes del Gobierno canario.

El proyecto está redactado, hay partida autonómica de un millón para 2026 y 7 millones de euros más, de fondos estatales; trasladó Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

La ampliación, sobre suelo cedido por el Consistorio, deberá incluir una nueva estación de bombeo, entre otras mejoras.

La depuradora opera en la actualidad tratando el doble del caudal para la que se diseñó.

La nueva infraestructura considera, por supuesto, la población actual, la población flotante y su proyección hasta mediados de siglo, según la versión trasladada desde el Ayuntamiento.