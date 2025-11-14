Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 15 de noviembre de 2025
Encuentro de representantes del Consistorio de Yaiza y del Gobierno canario. C7

Garantizada la ampliación de la depuradora de Playa Blanca

Se cuenta con amplia financiación estatal y apoyo del Gobierno canario

CANARIAS7

Yaiza

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:47

Comenta

La ampliación de la depuradora de Playa Blanca cobrará forma entre fin de la década y el inicio de la siguiente, según quedó en claro en el encuentro que el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, tuvo días atrás con representantes del Gobierno canario.

El proyecto está redactado, hay partida autonómica de un millón para 2026 y 7 millones de euros más, de fondos estatales; trasladó Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

La ampliación, sobre suelo cedido por el Consistorio, deberá incluir una nueva estación de bombeo, entre otras mejoras.

La depuradora opera en la actualidad tratando el doble del caudal para la que se diseñó.

La nueva infraestructura considera, por supuesto, la población actual, la población flotante y su proyección hasta mediados de siglo, según la versión trasladada desde el Ayuntamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  2. 2 Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo»
  3. 3 Un vuelco en la GC-1 provoca grandes retenciones en sentido sur y el cierre temporal del túnel Adolfo Cañas
  4. 4 Los padres del menor acosado por otros en el sur de Gran Canaria denuncian los hechos
  5. 5 Educación interviene ante la gravedad del acoso a un menor difundido en un vídeo
  6. 6 Vote aquí para que Tejeda sea el pueblo iluminado por Ferrero Rocher
  7. 7 La borrasca Claudia se aleja de Canarias y la Aemet ya anuncia la subida de temperaturas
  8. 8 Dos guaguas colisionan en la Avenida Marítima
  9. 9 Este es el radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  10. 10 Caso Valka: el PP pide a Darias que aparte a la concejala Inmaculada Medina tras su imputación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Garantizada la ampliación de la depuradora de Playa Blanca

Garantizada la ampliación de la depuradora de Playa Blanca