El fotoperiodismo se luce en Arrecife La exposición estrenada en la Casa Amarilla estará disponible hasta el 31 de enero

CANARIAS7 Arrecife Viernes, 17 de octubre 2025, 11:32

La Casa Amarilla en Arrecife, en la calle Real, acoge la exposición 'Fotoperiodismo. Una visión colectiva de Lanzarote', muestra que homenajea a los profesionales que han documentado la realidad de la isla durante las últimas décadas.

La muestra, organizada por el colectivo Veintinueve Trece y por la Casa Amarilla, se enmarca dentro de la décima edición del Encuentro de Fotografía y Artes Visuales. Permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2026. Recoge el trabajo de más de una veintena de profesionales. En ella se abordan los grandes temas que han marcado la historia reciente.

Hay fotos de Adriel Perdomo, Carlos Sotillo, Dory Hernández, Eileen Luna, Fañi García Cabrera, Felipe de la Cruz, Fran Fajardo, Javi Fuentes, Javier Mayordomo, Javier Sáenz, Jesús Porteros, José Luis Carrasco, José Luis Rojas, José María del Corral, Juan Mateos, Kepa Herrero, Luisa Stinga, Miguel Hernández, Noemí Acuña, Pepe Vera, Sergio Betancort y Suso Betancort.

La entrada es libre y gratuita y los horarios de apertura son los habituales. De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 14.30 a 18.00 horas. Los sábados, de 10.00 a 14.00 horas; con los domingos y festivos cerrado el recinto.

Se reafirma la mirada local

En el acto de inauguración estuvieron presentes la consejera del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Ascensión Toledo, y el director de Veintinueve Trece, Nicolás Melián.

Ascensión Toledo tuvo unas palabras de reconocimiento para los fotógrafos, pero también para los propietarios de los principales medios de comunicación de la isla, que «han cedido gratuitamente sus fondos para que pudieran ser digitalizados por Memoria de Lanzarote. Gracias también a una subvención del Ministerio de Cultura, se han podido digitalizar más de 40.000 fotografías que ahora no se perderán y quedarán para la historia reciente de la isla, y que han sido la base del fondo documental de esta muestra. Gracias a todos por su generosidad», insistió la consejera.

Por su parte, Nicolás Melián, director de Veintinueve Trece, reivindicó que esta exposición marca un hito para la asociación, al reunir al colectivo de fotoperiodistas de la isla. Según dijo, «sirve para reafirmar la mirada local y recuperar la autoría sobre la imagen de Lanzarote, en un momento en que su representación suele construirse desde fuera, por parte de quienes la visitan».