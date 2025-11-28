Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 29 de noviembre de 2025
Firmantes del acuerdo. C7

Formalizada la Comunidad Energética Local de San Bartolomé

Se trabajará para obtener aprovechamientos fotovoltaicos, con respaldo municipal

CANARIAS7

San Bartolomé

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:56

La Comunidad Energética Local 'San Bartolomé Energía Comunitaria', con apoyo municipal, ya es una realidad; tras la firma de la constitución formal de esta entidad sin ánimo de lucro. La rúbrica se concretó el pasado jueves.

Está presidida por el alcalde, Isidro Pérez: y cuenta con varias entidades privadas de relevancia, caso de Grupo Cabrera Medina, Green Efficient y Médano Ingenieros. El proyecto apuesta por la producción, gestión y consumo de energía renovable, principalmente mediante tecnología fotovoltaica.

Las próximas actuaciones se centrarán en la obtención de recursos y fondos europeos, para materializar los propósitos.

Los ediles Marlene Romero y Fernando Vadillo explican se trata de un hito municipal porque con «su constitución se contribuirá a un futuro medioambientalmente sostenible donde la ciudadanía vea beneficios en su factura eléctrica, y como municipio podamos contribuir a la descarbonización energética y a impulsar el autoconsumo compartiendo energía renovable de producción local».

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, añadió tras la firma que mostraba «satisfacción por contar con el apoyo real del sector empresarial y el interés de las empresas vinculadas a las energías renovables que, junto al compromiso del Ayuntamiento, se convierten en la punta de lanza en la isla con una iniciativa que avanza hacia una transición energética justa y sostenible«.

El Grupo Cabrera Medina estuvo representado por Nayra Valls; Green Efficient tiene a Sebastián Ezequiel como representante; y Médano Ingenieros está representada por Sergio Albarrán.

