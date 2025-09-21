Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 21 de septiembre de 2025
Actividad formativa. C7

La formación en red de Yaiza suma 74 inscripciones

La iniciativa es fruto de los presupuestos participativos

CANARIAS7

Yaiza

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:37

La plataforma de formación en red de Yaiza, gratuita, suma 74 personas inscritas desde su implantación el 1 de julio, como respuesta efectiva del Ayuntamiento a una de las iniciativas ciudadanas planteadas en los presupuestos participativos de 2024.

Inglés básico y ChatGPT e inteligencia artificial los dos cursos más demandados. Está abierto el registro para los nuevos cursos a impartir. Detalles, a través de www.yaiza.es.

La formación es impartida en la modalidad de autoaprendizaje, sin tutorización, secuencial y guiada, con contenidos interactivos (texto, vídeo y audio), e incluye actividades prácticas y evaluaciones al finalizar para la obtención de la correspondiente certificación.

Nuevas propuestas

Águeda Cedrés, concejala de Participación Ciudadana de Yaiza, anima a la población a seguir participando e informa que «el municipio avanza ahora en la edición 2025 de sus presupuestos participativos, en la revisión y clasificación de propuestas para luego someterlas a votación popular, a partir del 25 de septiembre».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  2. 2 La Justicia da la razón a Turismo y confirma la multa a un bungaló que ejercía como vivienda vacacional
  3. 3 Canarias registra las temperaturas más altas de España: hasta 34º C de madrugada
  4. 4 La Audiencia Nacional envía a prisión a seis miembros de la organización que presuntamente lidera José el del Buque
  5. 5 Los importadores afirman que el Gobierno «toma el pelo a los canarios» al asegurar que el Aiem no influye en los precios
  6. 6 Ale García y su revés al sufrimiento
  7. 7 Estabilización de Sanidad: publicadas las resoluciones de plazas por méritos de las categorías que se van a examinar antes
  8. 8 Muere un hombre atropellado por su tractor en una zona rural de Pájara
  9. 9 El papel de los medios en la prostitución: «Si la romantizamos, la presentamos como una alternativa profesional»
  10. 10 Canarias lidera las temperaturas máximas nacionales: La Aldea de San Nicolás roza los 39 grados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La formación en red de Yaiza suma 74 inscripciones

La formación en red de Yaiza suma 74 inscripciones