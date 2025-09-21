La formación en red de Yaiza suma 74 inscripciones La iniciativa es fruto de los presupuestos participativos

CANARIAS7 Yaiza Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:37

La plataforma de formación en red de Yaiza, gratuita, suma 74 personas inscritas desde su implantación el 1 de julio, como respuesta efectiva del Ayuntamiento a una de las iniciativas ciudadanas planteadas en los presupuestos participativos de 2024.

Inglés básico y ChatGPT e inteligencia artificial los dos cursos más demandados. Está abierto el registro para los nuevos cursos a impartir. Detalles, a través de www.yaiza.es.

La formación es impartida en la modalidad de autoaprendizaje, sin tutorización, secuencial y guiada, con contenidos interactivos (texto, vídeo y audio), e incluye actividades prácticas y evaluaciones al finalizar para la obtención de la correspondiente certificación.

Nuevas propuestas

Águeda Cedrés, concejala de Participación Ciudadana de Yaiza, anima a la población a seguir participando e informa que «el municipio avanza ahora en la edición 2025 de sus presupuestos participativos, en la revisión y clasificación de propuestas para luego someterlas a votación popular, a partir del 25 de septiembre».

