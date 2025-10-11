Festival de teatro de títeres en Haría La cuarta edición del evento se celebrará entre el 13 y el 19 de octubre

El lunes empezará la 4ª edición del festival de teatro de títeres Harionetas, en Haría. Durará hasta el día 19, contando con patrocinio municipal y cabildicio.

Habrá sesiones educativas en los centros escolares, de mañana. Y del 16 al 19 de octubre, espectáculos de tarde y noche en las salas teatro La Tegala y El Aljibe.

El festival tiene como objetivo abrir espacios inclusivos y accesibles de cultura, asegurando que las personas del municipio puedan disfrutar de los espectáculos y talleres sin tener que hacer frente a obstáculos monetarios que puedan impedir su disfrute.

Los asistentes podrán conseguir las entradas y acceder a más información a través de la página web www.harionetas.com.

Coordinación organizativa

«Este festival se ha afianzado como plataforma educativa y de desarrollo comunitario que pretende reforzar la identidad cultural de Haría y potenciar las tradiciones artísticas vivas», según Evelia García, concejala de Cultura.

Por su parte, la consejera de Juventud del Cabildo de Lanzarote, Aroa Revelo, asegura que «esta iniciativa promueve la creatividad y la expresividad entre los niños, jóvenes y público general, fomentando el sentido estético, la imaginación y la participación cultural».