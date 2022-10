El Festival de Música Visual sale sin ayuda del Gobierno canario

a próxima semana, el día 11 más en concreto, comenzará el Festival de Música Visual de Lanzarote. El programa, avanzado en agosto por CANARIAS7, incluye seis conciertos y un par de pases de cine, entre Los Jameos del Agua, Convento de Santo Domingo y El Almacén. Esta edición, la número 17, es posible gracias a la implicación del Cabildo; con apoyo de Teguise.

No hay patrocinio del Gobierno de Canarias, pese a que se pidió, se lamentó en la rueda de prensa de este miércoles con presencia de Alberto Aguiar (Cultura), Benjamín Perdomo (Centros de Arte, Cultura y Turismo) e Ildefonso Aguilar (director del Festival).

Se hicieron al Ejecutivo varias peticiones, todas infructuosas; circunstancias calificadas de «lamentable» en la comparecencia, donde se añadió que se insistirá en 2023 para que en la edición 18 sí que haya apoyo regional.

De cara al año venidero, además, se espera que alguna actividad musical relevante pueda transcurrir en el Volcán del Cuervo, donde en el pasado siglo, en ediciones distintas y con medidas para preservar al máximo el entorno, se disfrutó de cuatro espectáculos de máximo nivel. Este año al final no pudo ser, explicó Aguilar, «y lo siento mucho».

Desarrollo

En cuanto al Festival en sí, para todas las citas quedan entradas a la venta. Se han vendido sobre una cuarta parte de las dispuestas a mediados de agosto. Los precios oscilan en función de los diversos espectáculos previstos.

El programa de conciertos arrancará el martes en El Almacén con el local Iván Vilella, artista multidisciplinar que presentará su proyecto 'Ucronías'. El mismo día, horas después se podrán disfrutar de la propuesta de Nico Hernández & Simone Marin.

El jueves 13 actuarán, en Los Jameos del Agua, O-Janà + Michele Rabbia, proyecto que reúne a la cantante Ludovica Manzo y la músico/pianista electrónica Alessandra Bossa con el percusionista Michele Rabbia. El Convento de Santo Domingo será el sábado 15 escenario de la actuación del proyecto We Are (T)here, trabajo de investigación sobre la voz desde una perspectiva coreográfica creado por Aurora Bauzà y Pere Jou.

La segunda semana del Festival comenzará con 'Electric Amazigh', proyecto de Javier Infante & North Sea String Quartet, el día 20 en Los Jameos del Agua, espacios que el día 22 dará cabida al artista noruego Eivind Aarset.

En materia de cine, por último, se proyectarán documentales dedicados a los músicos Max Richter y Ennio Morricone, en El Almacén, los días 12 y 19.