El Festival de Cine de Lanzarote premia cortos de Japón, Turquía y Chile

CANARIAS7 Arrecife Sábado, 25 de mayo 2024, 23:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El Festival Internacional de Cine de Lanzarote, organizado por Fisme Producciones y el Cabildo, finalizó anoche en su 24ª edición, con la gala de entrega de premios celebrada en el Teatro El Salinero en Arrecife. Se dieron premios en varias modalidades, tras el visionado de 59 obras finalistas por el jurado conformado por Benito Zambrano, Juanjo Artero, Pablo Padrón, Ruth Díaz, Marta Etura, Elena Ramírez, Alby Robayna, Iván Umpiérrez, Cristina Marsoc, María Del Río, Paz Vargas y Lauren Collins.

El galardón al mejor corto internacional se dio a 'The Old Young Crow', del japonés Liam LoPinto, que cuenta la historia de un niño iraní que se hace amigo de una anciana en un cementerio de Tokio. 'Cycle', de la turca Naz Çaybasi, recibió el premio del público.

En la sección nacional se premió a 'Cura sana' de Lucía G. Romero, un corto que expone el drama de la violencia doméstica sufrido por dos hermanas. 'El nuevo barrio', de Víctor Izquierdo, se llevó el premio del voto popular.

Con los artistas Santiago Alemán y Juan Gopar como protagonistas, el corto 'Tras los pasos perdidos', de Concha de Ganzo, se llevó el primer premio en la categoría canaria. 'Patata', de Emilio González, obtuvo en categoría regional el premio del público.

En la categoría de cortometrajes de animación se decantó el jurado por a 'Star Wars Visions 2: en las estrellas', del director chileno Gabriel Osorio. 'In the shadow of the cypress', filme iraní de Shirin Sohani y Hossein Molayemi, consiguió el favor popular.

Y como mejor creación documental se premió a 'Vecinos', de Marcela Ascencio y Salym Fayad. 'Broken wings', propuesta de Jorik Dozy y Sil Van der Woerd, obtuvo el premio del público.

En esta edición del Festival Internacional de Cine de Lanzarote la participación ha sido remarcable, con más de 2.600 películas presentadas, de las cuales un comité experto seleccionó las 59 obras valoradas como finalistas.

Temas

Arrecife

Japon

Turquia

Lanzarote

Cine

Concursos

Cortometrajes