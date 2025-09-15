Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cartel de la actividad. C7

El festival de la canción de Playa Honda dará tres premios monetarios

El encuentro está previsto para el 26 de septiembre

CANARIAS7

San Bartolomé

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:18

Ya está abierto el plazo para quienes quieran tomar parte en el festival de la canción de Playa Honda, previsto para el día 26. Se dará premio, en metálico, a las tres mejoras propuestas para el jurado, gracias al patrocinio que da el Consistorio de San Bartolomé.

La mejor actuación se llevará 300 euros; mientras que las dos siguientes tendrán derecho a percibir, respectivamente, 200 y 100 euros, según las bases.

Las inscripciones en el certamen se pueden tramitar a través del correo festivaldeplayahonda@gmail.com; o bien mediante el teléfono 626-011589.

El festival musical forma parte de las fiestas de la principal localidad costera del municipio.

