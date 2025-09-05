Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Islote de Fermina. C7

Fermina acoge el primer asalto de Arrecife en Vivo

Este sábado se disfrutará de siete horas de música en vivo, con entrada gratuita

J.R.S.L.

Arrecife

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:31

Este sábado tendrá lugar un encuentro musical ligado al festival Arrecife en Vivo. En el Islote de Fermina, desde las 17.00 horas hasta la medianoche, con entrada gratuita.

En el cartel figuran Jorge Caluz, Kardomillo, Dyga, Lucas de Mulder & members of The New Mastersounds, Dana, Carlos Ortega comandando a Cycle, M Oznari y Diego Barber; según el programa marcado por los organizadores del encuentro. Se cuenta con dos escenarios.

La actividad, con artistas de la isla, sirve de preparación para la amplia programación de los dos viernes finales del mes y los dos primeros de octubre; así como para la cita especial del 27, con Fermín Muguruza y otros.

