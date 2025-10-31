Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pleno de este viernes en Arrecife. COBER LANZAROTE

Félix Martín Hormiga será Hijo Predilecto de Arrecife

Alcanzado por unanimidad un acuerdo plenario

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:10

Comenta

Por unanimidad, los ediles de Arrecife aprobaron en el pleno de este viernes que se inicien las acciones encaminadas a que el escritor Félix Martín Hormiga sea declarado Hijo Predilecto. Hubo lectura de una declaración institucional, con respaldo de todos los portavoces.

«Con este nombramiento, Arrecife honra a uno de sus hijos más ilustres y, al mismo tiempo, rinde homenaje a la palabra, al pensamiento libre y a la cultura», se indicó; con presencia entre el público de varios amigos del literato, en delicado estado de salud.

Aprobada la medida, se deberá en fechas próximas dar trámite al oportuno expediente, a bien de que cuadre la validación definitiva, con su acto institucional.

Félix Martín Hormiga ha destacado durante décadas como pensador crítico, participante activo en la vida cultural y literato. Incluso llegó a ejercer de edil.

Dinero para actos festivos

Previamente, aquí con la abstención de Vox, el voto en contra del PSOE y el voto a favor del gobierno local (PP-CC), se aprobó el punto por que se tomará un millón de euros del remanente, a bien de hacer frente a gastos relacionados con actos festivos, con especial atención al carnaval de 2026. Se debe a que ha vencido el contrato marco con el Cabildo para luces, sonido y similares.

La medida avanzó sin contar con el respaldo de Intervención.

El PP retiró la moción para reconocer la tauromaquia como bien cultural inmaterial en España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  3. 3 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  4. 4 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  5. 5 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  6. 6 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores
  7. 7 La Aemet avisa de la irrupción de los 30º en Canarias y señala este día del fin de semana
  8. 8 Detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  9. 9 Un accidente múltiple colapsa a primera hora de la mañana la Avenida Marítima
  10. 10 Un segundo accidente de tráfico deja cuatro heridos leves a la altura de La Laja

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Félix Martín Hormiga será Hijo Predilecto de Arrecife

Félix Martín Hormiga será Hijo Predilecto de Arrecife