Félix Martín Hormiga será Hijo Predilecto de Arrecife

José Ramón Sánchez López Arrecife Viernes, 31 de octubre 2025, 23:10

Por unanimidad, los ediles de Arrecife aprobaron en el pleno de este viernes que se inicien las acciones encaminadas a que el escritor Félix Martín Hormiga sea declarado Hijo Predilecto. Hubo lectura de una declaración institucional, con respaldo de todos los portavoces.

«Con este nombramiento, Arrecife honra a uno de sus hijos más ilustres y, al mismo tiempo, rinde homenaje a la palabra, al pensamiento libre y a la cultura», se indicó; con presencia entre el público de varios amigos del literato, en delicado estado de salud.

Aprobada la medida, se deberá en fechas próximas dar trámite al oportuno expediente, a bien de que cuadre la validación definitiva, con su acto institucional.

Félix Martín Hormiga ha destacado durante décadas como pensador crítico, participante activo en la vida cultural y literato. Incluso llegó a ejercer de edil.

Dinero para actos festivos

Previamente, aquí con la abstención de Vox, el voto en contra del PSOE y el voto a favor del gobierno local (PP-CC), se aprobó el punto por que se tomará un millón de euros del remanente, a bien de hacer frente a gastos relacionados con actos festivos, con especial atención al carnaval de 2026. Se debe a que ha vencido el contrato marco con el Cabildo para luces, sonido y similares.

La medida avanzó sin contar con el respaldo de Intervención.

El PP retiró la moción para reconocer la tauromaquia como bien cultural inmaterial en España.