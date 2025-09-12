Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Felipe González. EFE
Lanzarote

Felipe González participará en el Foro Global Sur

El encuentro en Arrecife está previsto para el 3 de octubre

EFE

Arrecife

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:18

El expresidente del Gobierno Felipe González protagonizará el 3 de octubre una edición especial del Foro Global Sur-Lanzarote Media, que se celebrará en el Castillo de San José (Museo Internacional de Arte Contemporáneo) de Arrecife.

González abordará los retos de la actualidad internacional, europea y española, en un contexto global marcado por la incertidumbre y la inestabilidad, tal y como señala la organización del evento, el grupo de comunicación Lanzarote Media, que colabora en esta ocasión con la Fundación Felipe González.

El foro pretende servir «como espacio permanente de reflexión y debate sobre el futuro de Lanzarote en un contexto global».

Los interesados en asistir al evento, con entrada gratuita hasta completar aforo, pueden inscribirse en foroglobalsur.com.

El acto será presentado por la periodista Techy Acosta, directora de Lanzarote Media, y la conversación será moderado por Alberto Acosta, responsable del Foro.

El evento cuenta con el apoyo de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT), Gobierno de Canarias, Cumbre 8 y la colaboración de la Cámara de Comercio de Lanzarote y la Graciosa y la empresa Cicar Rent a Car.

