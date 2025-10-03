Felipe González: «No me fío de Trump; si Sánchez ha propuesto un plan de paz para Gaza, hay que apoyarlo» El expresidente del Gobierno alertó en Arrecife de que vivimos «la geopolítica del caos, el peor momento después de la II Guerra Mundial»

El expresidente del Gobierno Felipe González ha intervenido este viernes en el evento 'Diálogos', de Global Sur Lanzarote, donde ha analizado la actualidad política española e internacional.

El expresidente del Gobierno Felipe González aseguró este jueves que «no se fía» del expresidente estadounidense Donald Trump ni de su plan para Gaza, y defendió que si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «ha propuesto un plan de paz, hay que apoyarlo». González participó en el Foro Global Sur, organizado por Lanzarote Media en Arrecife, donde advirtió además de que el mundo atraviesa «la geopolítica del caos, el peor momento después de la II Guerra Mundial».

El exmandatario subrayó que «hay que parar la terrible matanza de civiles» en Gaza, donde «cada día mueren niños, ancianos y mujeres». «Si hay posibilidad de detener la matanza, hagámoslo, y después ya veremos», reclamó. Señaló que existen «dos Gazas, una en la superficie y otra en el subsuelo», y recordó que los primeros que sufren a Hamás «son los propios gazatíes». También apuntó que «no sabemos los muertos en Gaza y Ucrania y no los sabremos».

González cargó contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien calificó como «el principal propagandista del antisemitismo a nivel mundial», y recordó que sigue creyendo en la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, aunque no en «uno de paja, un archipiélago terrestre imposible de gobernar».

El expresidente repasó su experiencia en política internacional, desde la Cumbre de Madrid de 1991, «la operación más compleja» que afrontó como jefe del Ejecutivo, hasta el asesinato de Isaac Rabin, que truncó un proceso de paz que calificó como esperanzador. «Rabin me dijo que podían ganar o perder una guerra contra tres estados, pero no contra el pueblo palestino. Tenía que lograr un pacto para convivir, y ese empeño le costó la vida», relató González.

Más allá del conflicto en Oriente Medio, González alertó sobre un desorden mundial en el que «ya no hay reglas de juego ni respeto a la democracia». Comparó la amenaza de Trump con la de Vladimir Putin, a quien describió como «una amenaza cierta», que «solo mueve un brazo porque el otro lo tiene pegado a la pistola, como aprendió en la KGB». A su juicio, ambos líderes comparten un entendimiento de fondo que se plasma en «intereses comunes», como la explotación de recursos en Alaska.

El exmandatario socialista aseguró que Rusia «está en decadencia» y que, al ritmo que avanza en Ucrania, «necesitaría 200 años de guerra para ocuparla». Señaló, no obstante, que «Putin está metiendo drones por todas partes» y que el único que puede ayudar a Europa en ese terreno «es Zelensky».

En su intervención, González alertó también de los «ingenieros del caos», a los que acusó de manejar la polarización política con el big data para orientar el voto en una u otra dirección. «Creen que los grandes tecnólogos pueden dominar el mundo mejor que la gente y se sitúan por encima del ser humano», apuntó.

Frente a este panorama, pidió a Europa abandonar la «política de plastilina, de buenismo profesional» y apostar por una estrategia propia en seguridad y defensa. «Los imperialistas solo respetan a los que se hacen respetar. Putin se ríe de Trump porque sabe que puede abusar de él una y otra vez y no le parará los pies en serio», advirtió. En este sentido, se mostró favorable a incrementar el gasto en defensa, porque Europa «debe ser responsable de su propio destino».

Pese a su análisis crítico, González dejó un mensaje de esperanza. «La condición humana puede sobrevivir a todos esos ataques. Estamos más cerca de las personas que convivieron con Sócrates o Séneca, pero hemos dejado de mirar al horizonte», afirmó. Para ello, instó a recuperar una política que se dirija a los ciudadanos, que se tome en serio las políticas públicas y que gobierne «el paisaje y el paisanaje», porque la mayoría, dijo, «quiere vivir sin polarización».

