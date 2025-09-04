Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Actividad de vela latina. C7

La Federación de Vela Latina tiene ayudas aún sin justificar, según Arrecife

Desde el Ayuntamiento se asegura que se ha recibido documentación dudosa

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:29

La Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote tiene pendiente de justificación ayudas concedidas por el Consistorio de Arrecife, según nota municipal. Ello explica que no se puedan dar más fondos y que se esté en proceso de petición de devolución de fondos; sin visos de cambios a corto plazo.

La réplica del Consistorio obedece a la decisión federativa de suspender la competición y cualquier otra actividad; al acusarse a la parte oficial de estar faltando a compromisos adquiridos.

En la nota del Ayuntamiento se asegura que se ha intentado hacer trámites «con facturas con gastos dudosos o con identidades falsas». Y se añade que en 2023 se dio una partida de 25.000 euros, quedando tramitación pendiente para consolidar la entrega, mediante justificantes válidos. De ahí que haya surgido la necesidad de pedir el reintegro.

Con estos fundamentos, la parte municipal destaca en su comunicado que «es totalmente falso que la Federación Insular de Barquillos de Vela Latina en Lanzarote no haya recibido apoyo de este Ayuntamiento de Arrecife».

En el texto municipal, asimismo, se indica que «la Audiencia de Cuentas de Canarias en los informes de fiscalización a varios municipios de Canarias resuelve que las subvenciones deben estar justificas; y de no acreditarse los gastos, los receptores deben reintegrar las ayudas recibidas a las administración otorgante».

