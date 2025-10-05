Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura El reconocido profesional de la banca, muy querido en la isla, muere a los 55 años víctima de una enfermedad degenerativa.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 5 de octubre 2025, 17:57 Comenta Compartir

Javier Hidalgo Vila, director del Centro de Empresas de Caixabank para Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa ha fallecido a la edad de 55 años. Natural de Sevilla, Javier se trasladó hace años a Canarias, donde formó su hogar y desarrolló una brillante trayectoria profesional, que estuvo vinculada al Grupo Faycan, y como director de Empresas en La Caixa. .

Javier contrajo matrimonio con Sabela Negrín, con quien tuvo una hija, María. Quienes le conocieron destacan su carácter afable, su eterna sonrisa y su trato cercano, cualidades que lo convirtieron en una figura muy querida tanto en el ámbito personal como en el profesional, según relata la Voz de Lanzarote.

Su fallecimiento deja un profundo vacío en la comunidad empresarial de las islas y en todos aquellos que tuvieron la fortuna de compartir camino con él: «Era una persona increíble»

Condolencias

El alcalde de Arrecife ha querido expresar sus condolencias por el fallecimiento de Javier Hidalgo, vecino de Arrecife, y profesional muy apreciado. «En nombre de toda la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arrecife y en mi nombre como alcalde, transmito a toda su familia, a sus compañeros de trabajo, y a sus muchos amigos las condolencias por la sentida pérdida de Javier Hidalgo».

La asociación social y cultural para las mujeres Mararía ha mostrado su dolor y trasladado sus condolencias por el fallecimiento de Javier Hidalgo Vila en la mañana de hoy, domingo.

El director del Centro de Empresas de Caixabank para Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa colaboró con generosidad con la entidad a través del voluntariado corporativo y en la tramitación de las ayudas económicas a distintos proyectos, tanto de violencia de género como del banco de alimentos, informa la Voz de Lanzarote.

La presidenta de Mararía, Nieves Rosa Hernández, ha querido resaltar el compromiso personal de Javier Hidalgo con el desafío de la igualdad, «que exhibió con su puerta permanentemente abierta, su amistad, su desbordante optimismo y una humanidad ejemplar. Su pérdida se nos hace incomprensible y muy amarga».

El consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ángel Vázquez, lamenta profundamente el fallecimiento de Javier Hidalgo, director de empresas de La Caixa en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa y, en su nombre y en el de los trabajadores y trabajadoras de la Entidad, quiere transmitir sus más sinceras condolencias a familiares y amigos, «muy especialmente, a su esposa y a su hija».

«Por encima, incluso, de su incuestionable trayectoria profesional, nos queda el recuerdo de un hombre bueno, de una persona alegre y cercana que hacía la vida más amable a los demás con su sonrisa permanente», concluye.