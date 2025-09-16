La explanada del muelle de La Graciosa se mejorará en 2026 Puertos Canarios vuelve a intentar que haya una licitación exitosa

Puertos Canarios, entidad dependiente del Ejecutivo canario, ha tomado medidas de cara a que la explanada del muelle de Caleta de Sebo, por el que pasan al año varios cientos de miles de usuarios, sea mejorada en el transcurso del año venidero.

Por de pronto, ya está activado el proceso destinado a contratar a una entidad especializada en este tipo de actuaciones; contándose de partida con un presupuesto de más de un millón de euros, según consta en medios oficiales. Hasta el 23 de septiembre se ha marcado de plazo para la admisión de posibles ofertas.

El desembolso es mayor al que se marcó en una licitación cerrada en agosto que quedó desierta.

En condiciones normales será factible decidir la adjudicación y firmar el oportuno contrato antes de que finalice el año. Para las obras se da un plazo de medio año.

«La configuración actual que presenta el puerto de Caleta de Sebo data de finales del siglo pasado y muchas de sus instalaciones requieren de la consiguiente renovación», según las bases. Abundan los desniveles, «ocasionando numerosos tropiezos y caídas».