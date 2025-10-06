El exinterventor de Arrecife reconoce de nuevo que hizo amaños a su favor Empieza la vista judicial de la última pieza del caso Montecarlo. Varios letrados consideran que los hechos que se valoran ya se juzgaron en 2022

Este lunes se pudo iniciar la vista de la pieza del caso Montecarlo que aún resta por enjuiciar (Tunera); tras los aplazamientos de febrero de 2023 y enero de 2024. Seguido por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en el Palacio de Justicia de Arrecife, se estrenó con cuestiones previas, la presencia de algunos testigos y la declaración de Carlos Sáenz, exinterventor de Arrecife, quien reconoció que aprovechó su cargo para obtener beneficios.

Como en la pieza juzgada en 2022 (Inelcon), donde resultó como único condenado (inhabilitación, sin pena de cárcel), dio a entender que actuó sin implicación de terceros. Y advirtiendo de que solamente respondería a preguntas de Fiscalía, magistrados y su defensa; rechazó la petición de pena a la que se expone. De los nueve encausados restantes presentes en el Palacio de Justicia de Arrecife dijo Carlos Sáenz que tuvo vínculos en las fechas de los hechos que se enjucian «por razones profesionales».

A nivel de cuestiones previas, varias defensas esgrimieron que en esta vista contiene elementos que fueron enjuiciados, por la Sección Sexta, en la primavera de 2022. Y durante la sesión quedó en claro que las facturas objeto de análisis son las llevadas a pleno el 18 de noviembre de 2011 y 14 de mayo de 2012; las mismas ya valoradas hace tres años y medio atrás. Estas facturas supuestamente sirvieron para hacer pagos irregulares, por servicios en duda o sobrevalorados.

Carlos Sáenz, exinterventor, durante su declaración.

Fiscalía, acusación popular (Ayuntamiento) y acusación particular se opusieron a las peticiones de las defensas. Y los magistrados dijeron que habrá pronunciamiento cuando se dicte sentencia.

Está previsto que la vista siga este martes, con testigos y algunos cambios, por cuestiones médicas, en cuanto a la asistencia letrada de varios encausados. La tercesa sesión se celebrara el miércoles, de nuevo en Arrecife.

Las siguientes sesiones se harán en Gran Canaria. Aquí declararán José Montelongo, exedil de Hacienda y antiguo alcalde; Eduardo Ferrer, empresario; y los exconcejales Eduardo Lasso, Víctor Sanginés, Lorenzo Lemaur e Isabel Martinón. La relación se completa con Miguel Ángel Leal, José Nieves y Blas Cedrés, personal municipal. Se les acusa de los presuntos dellitos de malversación, prevaricación y fraude.

La Oliva, San Bartolomé y Arrecife

El exinterventor es eje central en Montecarlo. Tuvo que ver con las que se juzgados hace años por cuestiones anómalas en los ayuntamientos de La Oliva y San Bartolomé. Y figura como acto principal en varias piezas relacionadas con Arrecife, si bien una fue archivada.

Fue condenado con cárcel en la investigación centrada en la creación de empresas creadas para obtener fondos municipales de modo ilícito. Y también se le condenó, sin bien evitando la prisión, en Inelcon.

Tras declarar este lunes, se le ha dispensado para no comparecer más. Los restantes se prevé que estén en todas las sesiones, si bien se contempla que Lorenzo Lemaur acuda sólo el día de su declaración y para las conclusiones.