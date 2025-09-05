Para evitar inundaciones en Costa Teguise y Arrecife; un millón de euros El Gobierno de Canarias concede una ayuda especial, en respuesta a la situación crítica del 12 de abril

Daños en un complejo de Costa Teguise, por las lluvias del 12 de abril.

El Gobierno de Canarias, en Consejo de Gobierno, aprobó este viernes una ampliación presupuestaria, de un millón de euros, para dar cobertura a la mejora en la red de recogida de agua de lluvia en Argana Alta, en Arrecife; y la redacción de un proyecto para aumentar la capacidad en la cabecera del barranco de El Hurón y evitar inundaciones en Costa Teguise.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, explicó que se trata de intervenciones que deberán ser ejecutadas por el Consejo Insular de Aguas.

Responde al objetivo de evitar daños que habitualmente se producen en ambas zonas cuando hay lluvias intensas, como las ocurridas el 12 de abril que generaron más de 200 incidencias.

En el caso de Arrecife, se actuará en más de una decena de puntos. De ejemplo, medidas en las calles Tanganillo, Iguazú y Tenderete, entre otras, así como en la avenida de Los Geranios. Y en cuanto a Costa Teguise, en la cabecera del barranco del Hurón.

Ambas zonas tienen nivel de riesgo potencial significativo.