Evitando gases como si fueran 1.200 viajes en avión a Madrid

José Ramón Sánchez López Arrecife Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:20 Comenta Compartir

Tras haber superado la fase de pruebas, completada la instalación hace algo más de dos meses atrás, ayer fue presentado en sociedad, ya operando a tope de rendimiento, el nuevo sistema de geotermia que proporciona buena parte del consumo eléctrico que precisa el Hospital Doctor José Molina Orosa en Arrecife.

La infraestructura ha sido sufragada a medias, por un valor de algo más de 1,2 millones de euros, entre las consejerías de Sanidad y de Transición Ecológica y Energía.

Ampliar Personal vigilando la operativa de la maquinaria. COBER LANZAROTE

La visita institucional estuvo este miércoles protagonizada por el presidente canario, Fernando Clavijo, quien hizo énfasis en el avance que suponen los nuevos equipos a la hora de minimizar la huella de carbono del principal recinto sanitario lanzaroteño. La producción, en comparativa a un año, «equivale a 1.200 vuelos a Madrid» al tiempo de rebajar la emisión de gases contaminantes en caso de tener que obtener la energía mediante medios convencionales con derivados del petróleo. Y con el beneficio añadido de que permite garantizar un alto nivel de autonomía.

Un similar argumento elucidó Esther Monzón, quien en otra comparativa apreció que al evitarse la emisión de 1.000 toneladas al año de dióxido de carbono, se reduce el nivel de contaminación en un equivalente a «500 vehículos sin parar durante un año». A nivel económico se rebajará la factura del consumo eléctrico tradicional en una media de 250.000 euros por ejercicio, de manera que en un lustro estará amortizado el desembolso realizado, añadió la titular de la Consejería de Sanidad; quien presumió de sistema de geotermia «de los pioneros a nivel nacional».

Mariano Hernández Zapata, por su parte, destacó en su intervención que la nueva infraestructura es un ejemplo de «la coordinación» de diversos departamentos del Ejecutivo, desde su rango al frente de Transición Ecológica y Energía, a la hora de lograr que los edificios públicos, en especial los sanitarios, sean funcionales y contaminantes por debajo de la media habitual.

Agua a 60 metros bajo tierra

La novedosa infraestructura se vale de agua marina que se capta en la parcela hospitalaria a cerca de 60 metros de profundidad, explicó el ingeniero Renato Guadalupe. Mediante un sistema sustentado en dos pozos de captación y otros tantos de rechazo se logra alimentar al sistema de calefacción, para calentar o enfriar, según las necesidades; así como para calentar el agua en todas las dependencias hospitalarias.

Ampliar Nuevo material para obtener beneficio el agua marina del subsuelo. COBER LANZAROTE

Se permite con la instalación un ahorro «del 63%» en cuanto a consumo energético y «del 51%) en cuanto a desembolso económico.

Regreso de Erasmo García

En el acto institucional se contó con la presencia del nuevo responsable de la gestión sanitaria en Lanzarote, Erasmo García; tras su reciente nombramiento en Consejo de Gobierno, para cubrir la baja de Esther Machín, quien dimitió en octubre. Ya asumió esta responsabilidad a finales de la pasada década. Junto a Erasmo García también hizo las veces de anfitrión Pablo Eguía, en calidad de gerente hospitalario.