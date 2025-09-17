Espacio Joven de Tías servirá para impulsar la empleabilidad Se contemplan propuestas para lo que resta de año y para 2026

CANARIAS7 Tías Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:03

Ayuntamiento de Tías, Gobierno de Canarias y Fundación Adsis presentaron este martes el proyecto Espacio Joven Tías, un programa que se desarrollará durante 2025 y 2026 para fomentar la empleabilidad, la inserción sociolaboral y la participación activa de la juventud, al tiempo que se trabaja en la prevención de las conductas de riesgo, como pueden ser el consumo de sustancias tóxicas, comportamientos violentos o el sexo poco seguro.

Se trabajará en diversos emplazamientos del municipio sureño, con especial presencia en la plaza de El Pavón, se apreció.

Entre otras acciones, se trabajará en implantar la metodología de escuela de segunda oportunidad y en la acreditación de aulas formativas para la realización de certificados de profesionalidad. También se dará prioridad a la elaboración de un diagnóstico para detectar las necesidades de los jóvenes, junto con la creación posterior de un plan estratégico.

A nivel local, principalmente se contará con la implicación del personal de la Concejalía de Juventud, se dio a entender en la cita ante los medios locales.

El acto de presentación estuvo protagonizado por el alcalde, José Juan Cruz Saavedra; el director general de Juventud, Daniel Morales; el primer teniente de alcalde, Nicolás Saavedra; la concejala de Juventud, Pepa González; y la coordinadora de la Fundación Adsis, Leticia Curbelo.