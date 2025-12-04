La Escuela de Invierno de Haría dispone de 50 plazas El 9 de diciembre se abrirá el plazo para realizar inscripciones

CANARIAS7 Haría Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:07 Comenta Compartir

El 9 de diciembre entrará en vigor el plazo dispuesto por el Consistorio de Haría para las familias norteñas que quieran inscribir a escolares, de 3 a 12 años de edad, en la Escuela de Invierno, con actividades matinales durante las fechas navideñas. Se cuenta con 50 plazas.

Operará la iniciativa en el colegio San Juan. Está previsto que funcione en fechas laborables del periodo navideño, de 7.15 a 15.15 horas, hasta el 5 de enero.

El alcalde, Alfredo Villalba, incide en la necesidad de llevar a cabo este tipo de iniciativas que fomentan la conciliación familiar durante el periodo navideño, además de ofrecer un espacio educativo, creativo e inclusivo adaptado a la diversidad.

Por su parte, la responsable del Área, Evelia García, subraya que en esta Escuela de Invierno se promoverán valores de cooperación, respeto, sostenibilidad y pertenencia al municipio. «Se ha desarrollado un amplio programa de actividades para potenciar la creatividad del alumnado a través del juego, el arte y el entorno natural», explica.

Temas

Invierno

Navidad

familia

Estudiantes

Haría

Actividades