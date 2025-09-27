Entregados los Premios Tapa Orgullosa 2025

CANARIAS7 Arrecife Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:33 Comenta Compartir

La tarde-noche del jueves se dieron los premios del concurso Tapa Orgullosa 2025, con organización de la Asociación LGTBI+ Lánzate. El encuentro se desarrolló en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, en Arrecife.

Se premió a Bar Strava, por la tapa más probada y valorada por el público, siendo el galardón de mejor restaurante para Leito de Proa. Mejor presentación, Pastelería La Perla; la mejor atención, Cafetería Mi Niña; y reconocimiento a la persona que más votó, Myriam Ybot. Para La Casa del Miedo hubo un reconocimiento especial.

Los galardones fueron entregados en un ambiente festivo y reivindicativo, con la presencia del director de Diversidad del Gobierno de Canarias, Celso Mendoza; la presidenta de Lánzate, Montse Cedrés; y el gerente de la entidad, Nahum Cabrera.

Se agradeció en el acto la implicación de los 13 negocios participantes, cuyo esfuerzo, creatividad y compromiso hicieron posible esta ruta por la diversidad. El protagonismo corrió a cargo de La Tasca Ibérica, Chikketería 69, El Rincón Granadino, Bar Strava, Bella Vista Colombia, Bar Andalucía 1960, Cafetería Gibbs, Pastelería La Perla, Restaurante El Puerto, Restaurante El Parral, Cafetería Mi Niña, Restaurante La Casa del Miedo y Restaurante Leito de Proa.

Con esta entrega de galardones, La Tapa Orgullosa 2025 reafirmó su carácter como un evento gastronómico y social que fusiona sabores con reivindicación, que ya es parte indispensable del calendario cultural y de diversidad en Lanzarote.

Temas

sociedad

Gastronomía

cultura

Premios

Arrecife

Lanzarote

LGTBI

Igualdad