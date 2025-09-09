Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento del pregón de la noche de este martes en Mancha Blanca. COBER LANZAROTE
Lanzarote

Empiezan las fiestas insulares de modo oficial

El pregón fue ofrecido por el CD Tinajo, junto a la ermita de la Virgen de Los Volcanes

CANARIAS7

Tinajo

Martes, 9 de septiembre 2025, 22:57

Con nutrida presencia de público, en parte tras haber disfrutado de la oferta de los ventorrillos y de las atracciones, en la noche de este martes tuvo lugar el estreno de las fiestas insulares dedicadas a la Virgen de Los Volcanes; con el pregón junto a la ermita.

El protagonismo, con nutrida presencia de autoridades, corrió a cargo del CD Tinajo, entidad deportiva que ha cumplido medio siglo de actividad.

Se completó la cita con música popular, a cargo de Ciro Corujo, Adrián Niz y Alexis Lemes.

Hubo quien aprovechó para acercarse a la infraestructura que desde la tarde de este miércoles albergará la Feria Insular de Artesanía, que llega a su 36ª edición. El corte de cinta que servirá para estrenar el encuentro se espera que cuente con la presencia, entre otros, del presidente insular, Oswaldo Betancort; y del alcalde de Tinajo, Jesús Machín, quienes también tuvieron presencia destacada en el pregón.

La Feria Insular de Artesanía operará en horario de mañana a noche, de modo ininterrumpido desde el jueves hasta el domingo, día grande de las fiestas. Se espera una especial presencia de público el sábado, coincidiendo con la tradicional romería.

