Empiezan las fiestas insulares de modo oficial

Momento del pregón de la noche de este martes en Mancha Blanca.

CANARIAS7 Tinajo Martes, 9 de septiembre 2025, 22:57 Comenta Compartir

Con nutrida presencia de público, en parte tras haber disfrutado de la oferta de los ventorrillos y de las atracciones, en la noche de este martes tuvo lugar el estreno de las fiestas insulares dedicadas a la Virgen de Los Volcanes; con el pregón junto a la ermita.

El protagonismo, con nutrida presencia de autoridades, corrió a cargo del CD Tinajo, entidad deportiva que ha cumplido medio siglo de actividad.

Se completó la cita con música popular, a cargo de Ciro Corujo, Adrián Niz y Alexis Lemes.

Hubo quien aprovechó para acercarse a la infraestructura que desde la tarde de este miércoles albergará la Feria Insular de Artesanía, que llega a su 36ª edición. El corte de cinta que servirá para estrenar el encuentro se espera que cuente con la presencia, entre otros, del presidente insular, Oswaldo Betancort; y del alcalde de Tinajo, Jesús Machín, quienes también tuvieron presencia destacada en el pregón.

La Feria Insular de Artesanía operará en horario de mañana a noche, de modo ininterrumpido desde el jueves hasta el domingo, día grande de las fiestas. Se espera una especial presencia de público el sábado, coincidiendo con la tradicional romería.