Ascensión Toledo. C7

Empieza el pago de las becas y las ayudas de viaje a 1.998 peticionarios

El Cabildo prevé un reparto de 1,3 millones de euros

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:04

Educación del Cabildo, con Ascensión Toledo, ha tomado medidas para abonar las becas de estudio y de las ayudas al desplazamiento del curso 2024-2025. Estas prestaciones están destinadas a estudiantes que cursan enseñanzas fuera de Lanzarote y La Graciosa, con una inversión de 1,3 millones de euros.

Un total de 1.998 solicitudes favorables se beneficiarán de este abono, a través de 473 becas educativas y justo 1.525 ayudas a los desplazamientos. En ambos conceptos hay mayor presencia de alumnos que el periodo escolar 2023-2024.

Ya se está trabajando con vistas a las becas y las ayudas de viaje del curso que está a días de su arranque oficial.

«En el Cabildo somos conscientes del esfuerzo que realizan las familias para garantizar la formación de sus hijos, y por ello defendemos la igualdad de oportunidades», según el presidente insular, Oswaldo Betancort.

Por su parte, Ascensión Toledo hace énfasis en que «los jóvenes de Lanzarote y La Graciosa cuentan con el apoyo de sus instituciones, que demuestran así su firme compromiso con la educación».

