Empieza el arreglo del parque infantil de Guatiza

El Ayuntamiento de Teguise ha dado esta semana por iniciadas las obras de renovación integral del parque infantil de Guatiza, con una inversión de 360.037 euros, con respaldo cabildicio.

Habrá nuevos juegos infantiles, pavimento continuo, zonas de sombra y un espacio con máquinas biosaludables.

Además, se eliminará el actual firme de jable, con el objetivo de mejorar la seguridad y la comodidad del entorno.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha destacado que la renovación de este parque responde a «una necesidad clara de los vecinos y vecinas de Guatiza y constituye una prioridad para este grupo de gobierno, siendo fundamental seguir invirtiendo en infraestructuras que mejoren la calidad de vida en todos los pueblos del municipio».

Parque del casco de Teguise

Esta intervención forma parte de una estrategia más amplia de mejora de los espacios públicos orientados a la infancia y las familias. En esta línea, también se incluye la renovación del parque infantil del casco histórico de Teguise, con un presupuesto de 530.000 euros. Este proyecto se encuentra actualmente en fase de exposición pública y pasará a fase de licitación en los próximos meses.

El concejal de Obras, Eugenio Robayna, afirma por su lado que el nuevo parque de la antigua capital insular está diseñado como un espacio inclusivo y seguro, con elementos adaptados, pavimentos que garantizan la protección y zonas de sombra para el bienestar de todos los usuarios.

