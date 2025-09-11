Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Supervisión de trabajos en marcha en Guatiza. CBL

Empieza el arreglo del parque infantil de Guatiza

El presupuesto pasa de 360.000 euros

CANARIAS7

Teguise

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:04

El Ayuntamiento de Teguise ha dado esta semana por iniciadas las obras de renovación integral del parque infantil de Guatiza, con una inversión de 360.037 euros, con respaldo cabildicio.

Habrá nuevos juegos infantiles, pavimento continuo, zonas de sombra y un espacio con máquinas biosaludables.

Además, se eliminará el actual firme de jable, con el objetivo de mejorar la seguridad y la comodidad del entorno.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha destacado que la renovación de este parque responde a «una necesidad clara de los vecinos y vecinas de Guatiza y constituye una prioridad para este grupo de gobierno, siendo fundamental seguir invirtiendo en infraestructuras que mejoren la calidad de vida en todos los pueblos del municipio».

Parque del casco de Teguise

Esta intervención forma parte de una estrategia más amplia de mejora de los espacios públicos orientados a la infancia y las familias. En esta línea, también se incluye la renovación del parque infantil del casco histórico de Teguise, con un presupuesto de 530.000 euros. Este proyecto se encuentra actualmente en fase de exposición pública y pasará a fase de licitación en los próximos meses.

El concejal de Obras, Eugenio Robayna, afirma por su lado que el nuevo parque de la antigua capital insular está diseñado como un espacio inclusivo y seguro, con elementos adaptados, pavimentos que garantizan la protección y zonas de sombra para el bienestar de todos los usuarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Palmas de Gran Canaria pierde el control sobre Las Canteras
  2. 2 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  3. 3 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
  4. 4 Consternación en Siete Puertas tras la muerte de Ofelia Josefina: «Esto es muy tranquilo, nunca pasa nada»
  5. 5 Investigaciones desvelan que el pesquero marroquí encallado en Lanzarote era una patera con cinco migrantes a bordo
  6. 6 La viñeta de Morgan de este miércoles 10 de septimbre
  7. 7 Se incendia un barco atunero encallado en Órzola
  8. 8 La desesperación de Moisés García ante la inminente ejecución de desahucio de su vivienda
  9. 9 Queda aplazado el desahucio que dejaba a la familia de Moisés García en la calle con seis menores
  10. 10 La Fiscalía Superior advierte de un aumento de la criminalidad en las islas en su Memoria 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Empieza el arreglo del parque infantil de Guatiza

Empieza el arreglo del parque infantil de Guatiza