La emigración, base de la Muestra de Cine de Lanzarote de 2023

El jueves venidero arrancará oficialmente la Muestra de Cine de Lanzarote, en su décima edición. La emigración es el eje vertebrador de la cita de 2023, se concretó en la presentación en sociedad hecha este pasado lunes en el Centro Insular de Cultura El Almacén. Con la temática escogida queda patente «el vínculo de lo local con lo universal», esgrimió Javier Fuentes Feo, acompañado por el presidente insular, Oswaldo Betancort; y por el consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío. El remate está marcado para el 3 de diciembre.

Media decena de títulos han sido encajados como Sección Oficial. Se trata de 'Do Not Expect Too Much from the End of the World' (27); 'Nuit obscure – Au revoir ici, n'importe où' (29); 'Malqueridas' (30), 'La Palisiada'; y 'The invention of the other' (1 de diciembre). Los pases, en sala de proyecciones de El Almacén, con entradas ya en proceso de venta.

Otros cinco títulos son la base de Cruce de Caminos. Los cortometrajes 'Árbol que (me) mira'; 'Profit Motive and the Endless Sea'; 'Todo el mundo habla de Javier'; 'Las invasiones biológicas. El caso del Ovis orientalis musimon en la isla de Tenerife: «El último muflón»'; y 'Bloom' se proyectarán en la tarde-noche del primer día de diciembre.

En Trasfoco hay incluidas unas treintena de filmaciones. Quienes asistan a ver las películas de esta sección podrán comprender la emigración de acuerdo a cómo ha sido pensada y filmada a lo largo de la historia del cine. Figuran 'The inmigrant' (Chaplin, 1917) o 'L'America' (Amelio, 1994).

Premio Honorífico; Julia Otero

Y hay que hacer especial mención al acto matinal del 27 de noviembre en la Escuela de Arte Pancho Lasso, con acceso libre. Se hará entrega del Premio Honorífico de la Muestra a la cubana Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños. Por sus espacios han pasado muchos de los nombres más importantes del mundo del cine contemporáneo, «y a su alumnado debemos películas realmente memorables», se justifica por la organización.

Además, hay fijadas actividades de realce mediático de la Muestra, destacó Javier Fuentes Feo, gracias a referencias como 'ABC', 'El País' y Radio 3. Y Juliá Otero hará en directo su habitual 'Julia en La Onda', durante la tarde del martes 28. En Los Jameos del Agua.

Muestra callejera de objetos

En cuanto a otras actividades paralelas de interés, estrenada el pasado fin de semana, es la exposición callejera, con vitrinas con objetos cotidianos propios del viajero que busca fortuna en nuevos lares, por diferentes zonas céntricas de Arrecife. Cada una «encierra un 'bulto' o maleta y una narración compuesta por fragmentos de audio que nos relatan un desplazamiento concreto que tuvo lugar en un momento y un lugar determinados», según se describe por la organización. Los elementos que se exhiben han sido seleccionados cuidadosamente en distintos mercadillos y tiendas de todo el mundo, «buscando la máxima fidelidad y cercanía a los que se hace alusión en cada una de las narraciones».

De interés, igualmente, pateadas con huellas de la migración lanzaroteña. 25 y 26 de noviembre, 'Testimonios de la emigración: rastros documentales de quienes se fueron', con el doctor en Historia Víctor Bello. El 26 de noviembre, 'Regresos de la emigración: reinversiones económicas en la isla', guiada por Mario Alberto Perdomo. Además, 25 de noviembre y 2 de diciembre, 'Tras las huellas de la emigración en Lanzarote', con la historiadora Arminda Arteta. Y el 3 de diciembre, el naturalista Juanjo Ramos hará una observación guiada de aves migratorias. Salidas, en la web oficial de la Muestra. Todas las partidas, a las 9.00 horas.